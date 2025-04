Il XXI Convegno di Studi sul latino della scienza e della tecnica a Colli Aniene

Venerdì 11 aprile a partire dalle 9,30 nell’Aula Magna dell’IIS Croce Aleramo, a Colli Aniene si terrà il XXI Convegno di Studi sul latino della scienza e della tecnica.

Quest’anno il tema prescelto è l‘Ingegneria civile a Roma, ieri e oggi.

Nella locandina il programma dell’evento.

