In Campidoglio il progetto “Outsport” contro ogni discriminazione

Oggi in Campidoglio, in occasione della European Week of Sport, si è tenuto il convegno “Il metodo outsport per la diversity & inclusion“, organizzato da AiCS (Associazione Italiana Cultura Sport) attraverso il proprio Dipartimento Lgbti con il patrocinio di Roma Capitale.

Obiettivo: sottolineare l’importanza dello sport come pratica educativa e strumento di integrazione e di lotta alle discriminazioni.

“Come Ufficio Diritti LGBT+ abbiamo dato il nostro pieno sostegno all’organizzazione dell’evento – ha spiegato Marilena Grassadonia, coordinatrice Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale – che ha come partner la Asd Lupi Roma Outsport e Gaynet, con la profonda convinzione che la collaborazione con realtà associative e società civile sia l’unica strada da percorrere per rendere Roma una città per tutti.

La giornata ha previsto una dimostrazione pratica del metodo Outsport in Piazza Campidoglio, a cui ha partecipato il nostro sindaco Roberto Gualtieri, a conferma del suo personale impegno e di tutta Roma Capitale contro ogni tipo di discriminazione”.

All’iniziativa ha partecipato anche l’Assessora alla Scuola, Lavoro e Formazione Professionale Claudia Pratelli.

