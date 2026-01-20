In Campidoglio la presentazione del libro “Si fa presto a dire pace”

Domani, 21 gennaio, a partire dalle ore 18.00, presso la Sala Laudato Si di Palazzo Senatorio in Campidoglio, avrà luogo la presentazione del libro di Mario Raffaelli “Si fa presto a dire pace”, un volume a metà strada tra saggio e diario meticoloso degli anni di negoziati e trattative finalizzati all’ottenimento della pace.

All’evento prenderanno parte, accanto a Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, capogruppo e consigliere di Azione in Campidoglio, Carlo Calenda, senatore e segretario di Azione, Alessio D’Amato, consigliere di Azione in Regione Lazio e segretario romano di Azione, e Mario Raffaelli, autore del libro.

Nel corso dell’incontro l’ex sottosegretario agli Esteri ed ex diplomatico, ripercorrendo il periodo che va dai primi anni ’80 al 2018, parlerà delle sue esperienze dirette nei processi di mediazione in aree di conflitto, come il Mozambico, dove ha operato insieme alla Comunità di Sant’Egidio e all’arcivescovo Jaime Gonsalves, il Corno d’Africa e il Nagorno Karabakh e ribadirà le difficoltà che si incontrano quando si cerca di mettere insieme gli elementi costitutivi di un processo e di uno stato di pace.

Piuttosto che un concetto astratto o il risultato di buoni sentimenti e discorsi idealistici, quest’ultimo, infatti, è il frutto di un processo complesso e concreto, un punto di arrivo che richiede realismo, pazienza e la capacità di trasformare il conflitto armato in confronto politico.

Quanto accaduto nell’Africa Australe ne è la dimostrazione: la pace nasce, infatti, solo quando si crea un contesto nuovo fatto di condizioni economiche valide, istituzioni solide e garanzie tanto interne quanto internazionali.

In un momento storico segnato da tensioni internazionali, guerre protratte e diplomazie in affanno, questa pagina di politica estera italiana rimasta nella storia può rappresentare un insegnamento valido, riportando al centro del dibattito pubblico il valore della diplomazia come l’unico strumento efficace e duraturo per la risoluzione dei conflitti in un mondo attraversato da nuove sfide geopolitiche e farci riflettere sul ruolo del nostro Paese nella politica internazionale.Seguirà un dibattito aperto al pubblico arricchito dagli spunti offerti dagli interventi dei relatori.

