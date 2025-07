Inaugurato il nuovo deposito Cotral di Valentano: 6.000 mq all’insegna dell’efficienza

È stato inaugurato oggi, lunedì 7 luglio, il nuovo polo logistico Cotral di Valentano, una moderna infrastruttura che potrà ospitare fino a 22 autobus e che segna un ulteriore passo nel processo di ammodernamento della rete di trasporto pubblico regionale.

Il nuovo deposito si estende su una superficie di 6.000 metri quadrati e comprende uffici, pensiline attrezzate per la manutenzione e il check-up dei mezzi, oltre a un impianto di lavaggio automatizzato. Si tratta della quinta struttura realizzata nell’ambito del Piano Industriale 2023–2027 di Cotral, dopo Civitavecchia, Velletri, Monterotondo e Viterbo.

Sostenibilità al centro

L’impianto di Valentano è stato progettato con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale: è dotato di un impianto fotovoltaico da 41 kW che consente l’autoproduzione di energia, contribuendo alla riduzione dei consumi e delle emissioni. Sono presenti anche colonnine di ricarica per i veicoli elettrici dell’azienda e dei dipendenti, per incentivare l’uso di mezzi a zero emissioni.

Particolare attenzione è stata riservata alla gestione delle risorse idriche: il deposito dispone di un sistema per il riciclo integrale delle acque di lavaggio e di raccolta delle acque piovane, utilizzate per irrigare le aree verdi e per alimentare nuovamente l’impianto. Le superfici esterne sono realizzate con materiali permeabili, per favorire il deflusso naturale delle acque meteoriche e ridurre il rischio di dispersione.

L’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera ammonta a circa 2,4 milioni di euro.

Le dichiarazioni

“L’apertura dell’impianto di Valentano rappresenta non solo un investimento infrastrutturale, ma un impegno concreto verso i territori e le comunità locali – ha dichiarato il presidente di Cotral, Manolo Cipolla – con benefici tangibili in termini di qualità del servizio, condizioni di lavoro e sostenibilità ambientale. Il modello adottato sarà replicato nei futuri cantieri previsti dal piano industriale, a partire da Rieti (2025), Segni-Colleferro e Castel Gandolfo (2026), fino a Subiaco e Castel Madama (2027)”.

“La Regione Lazio, insieme a Cotral, ha avviato un piano di rinnovamento profondo, non solo della flotta – come dimostrano gli investimenti per bus elettrici ed ecosostenibili – ma anche delle infrastrutture territoriali“, ha commentato Fabrizio Ghera, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità. “Il deposito di Valentano è un’infrastruttura all’avanguardia che contribuirà a migliorare il servizio di trasporto pubblico locale, garantendo anche condizioni di lavoro adeguate per autisti e personale”.

