L’Associazione Roma Sostenibile giovedì 26 febbraio alle ore 18 presso via Roberto Malatesta n. 23 a Roma, nell’ambito di Programma di partecipazione e coinvolgimento organizza un incontro pubblico su Decoro e Commercio, “Cambiamo il nostro quartiere”. Criticità e proposte dei cittadini un incontro pubblico/ giro attività produttive per arrivare ad una Consulta permanente del quadrante.

Saranno presenti: Marco Pietrosanti presidente della commissione commercio V municipio, Paola Terlizzi, vicepresidente Associazione ROMA Sostenibile, Giampiero Buttitta, presidente della commissione Lavori Pubblici V municipio .

Introduce e coordina Alessandro Mauriello, presidente Associazione ROMA Sostenibile.

