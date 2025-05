Incontro sulle sfide quotidiane delle persone sorde

Oggi 28 maggio 2025, a partire dalle ore 17.30, presso la Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio in Campidoglio, avrà luogo l’evento dal titolo “Le sfide della sordità”.

L’incontro, organizzato da Azione, intende mettere l’attenzione sulle sfide quotidiane che le persone non udenti affrontano, con particolare riferimento ad alcuni contesti, tra cui quello lavorativo, educativo e sportivo, che saranno analizzati attraverso gli interventi di due tavoli tematici ai quali prenderanno parte, oltre ad esperti e rappresentanti del mondo dell’istruzione, delle istituzioni e delle associazioni, anche tanti professionisti non udenti.

Ai lavori parteciperanno accanto al capogruppo capitolino di Azione Flavia De Gregorio – che ha promosso l’evento insieme alla responsabile Sport di Roma in Azione Raffaella Vecchiarelli e al responsabile delle Politiche Sociali di Azione Valerio D’Angeli – Raffaele Cagnazzo, presidente nazionale Ente Nazionale Sordi (ENS), Isabella Pinto, dirigente scolastica dell’Istituto statale di istruzione specializzata per sordi A.Magarotto di Roma, Alessandro De Luca, presidente cooperativa sociale onlus Segni di integrazione Lazio, Anna Caruso, presidente della Federazione Italiana Associazione Sordi (FIAS), Corrado D’Aversa, consigliere della sezione romana dell’Ente Nazionale Sordi (ENS), Maria Pia Bucchioni, responsabile nazionale Istruzione di Azione, Luca Rotondi, Presidente di Emergenza Sordi Sos, Fabio Gelsomini, Segretario generale della Federazione Sport Sordi Italia (FSSI), e Marta Eusepi, progettista. A moderare Valerio D’Angeli.

