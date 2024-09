Incontro tra Assessorato Ambiente e Ordine dei Medici

Incontro tra l’Assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale Sabrina Alfonsi, il Presidente dell’Ordine provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Antonio Magi, il Presidente e il Direttore generale di AMA Bruno Manzi e Alessandro Filippi.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza di favorire e intensificare la collaborazione tra l’Amministrazione e l’Ordine dei Medici per sviluppare un’attività di segnalazione di criticità e di prevenzione e di informazione alla cittadinanza. Obiettivo: ridurre l’impatto dannoso degli incendi sulla salute pubblica e promuovere comportamenti corretti sul fonte della prevenzione e in caso di emergenze.

Per questo sarà creato un tavolo di consultazione costante per rendere più efficaci i canali di comunicazione e assicurare il supporto scientifico all’azione amministrativa.

“Desidero ringraziare il presidente dell’Ordine dei Medici per la disponibilità a voler fornire un importante contributo di competenze scientifiche e sanitarie a beneficio della cittadinanza e a supporto dei nostri interventi.

Questo primo incontro ha posto le basi di un percorso comune che si amplierà ai diversi temi sui quali l’Ordine dei Medici sarà un prezioso interlocutore”, ha dichiarato l’Assessora Alfonsi.

“Come organo sussidiario dello Stato riceviamo quotidianamente degli esposti da parte di cittadini o colleghi in difficoltà sulla salute del cittadino” – ha rimarcato il presidente Magi – “Il Covid ci ha insegnato che ambiente, animali e virus sono un tutt’uno (one-Health) e per questo abbiamo necessità di una collaborazione reciproca.

Perché, se in passato ciascuna istituzione ha lavorato a compartimenti stagni, oggi è invece necessaria la collaborazione reciproca per scambiare dati, trovare insieme sia le soluzioni tecniche che comunicare poi ai cittadini quello che va fatto per salvaguardare la salute, per prevenire e non per trovarci poi a curare” ha aggiunto.

“Roma Capitale e Ordine dei Medici hanno come obiettivo quello di risolvere i problemi e trovare delle modalità operative condivise che ci permettano non solo di inviare a chi di dovere le segnalazioni che arrivano ma allo stesso tempo ricevere dall’amministrazione capitolina, che ringrazio per l’attenzione verso le nostre istanze, le notizie necessarie per poter dare delle indicazioni necessarie a salvaguardare la salute di tutti” ha concluso Magi.

