Incrocio via dei Meli/viale Togliatti, attraversamento pedonale pericoloso

Municipio V, via dei Meli, quartiere Alessandrino – queste foto le ho scattate nientepopodimeno che il 16 novembre 2022 e riguardano l’attraversamento pedonale all’incrocio con viale Togliatti, c’è uno scivolo per carrozzine e soprattutto le strisce.

Lo segnalai immediatamente in Municipio ma avevano un problema con la ditta addetta alla manutenzione stradale. Adesso da quella segnalazione è passato oltre un mese e incredibilmente nulla è stato fatto.

Fare informazione e segnalare problematiche nella speranza che di dovere intervenga è cosa sempre più difficile da ottenere, noi però non desistiamo e ci torniamo su e, se occorre, anche fino allo sfinimento

Perciò in via dei Meli ci ritornammo il 23 dicembre e nuovamente ieri mattina 14 Febbraio. Tra due giorni, di giorni, ne saranno passati ben 90 dalla prima segnalazione. Ma il problema era ovviamente preesistente da settimane prima, una circostanza questa peraltro riscontrabile dal verbale della Polizia Locale che ha disposto la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale. https://youtu.be/WrX1VPe6UTg

Alla luce dei risultati elettorali delle Regionali nel Lazio e Lombardia che hanno visto l’abbandono delle urne da parte di numerosissimi cittadini carichi di rabbia e di promesse puntualmente disattese, speriamo si chiuda il periodo della mancanza di fiducia con la conseguente diserzione dalle urne. È però indispensabile e fondamentale che si passi all’ascolto, alla partecipazione e infine alla condivisione. Crediamo sia giunto il tempo di dire basta alla scomparsa dal territorio dell’eletto (sia di maggioranza che di opposizione) già a pochi giorni dall’avvenuta elezione in quanto è forse proprio questo una delle prime cause del rifiuto al voto. IL VIDEO https://youtu.be/WrX1VPe6UTg