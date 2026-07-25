Indecoroso stato di abbandono dell’ex Teatro Tendastrisce

Qualche settimana fa ho provato a richiamare l’attenzione dei lettori sull’indecoroso stato di abbandono in cui versa l’area dell’ex Teatro Tendastrisce in viale Togliatti, a pochi passi dalla sede municipale di via Perlasca, dopo la sua “bonifica” risalente ad oltre 6 mesi fa (…430 tonnellate di “monnezza” rimosse, accumulatesi in 10 anni di totale incuria).

L’area resta circondata in parte da vecchie e inadeguate recinzioni, arrugginite e/o fatiscenti, e per il resto è facilmente accessibile a chiunque, col rischio che torni presto ad essere una discarica a cielo aperto e un luogo di malaffare. Questo dimostra che la politica (Maggioranze che non fanno nei tempi necessari o ragionevoli, e Opposizioni che non denunciano in modo efficace) non sa affrontare temi drammatici, specialmente nel nostro quadrante, come quelli della prevenzione dal degrado e dai rischi di pubblica sicurezza.

Ma c’ è di più …. Se guardiamo all’area “ex Tendastrisce Togliatti” come elemento di criticità ambientale, ci rendiamo conto dell’inettitudine della politica anche da questo punto di vista: l’area ha un’estensione di circa 20.000 metri quadri, ed è in gran parte – secondo quanto si rileva da notizie presenti sul web – ricoperta da asfalto o cemento…. «...Trattandosi della vecchia superficie di sedime della struttura teatrale e dei relativi piazzali esterni adibiti a parcheggio e viabilità di servizio, la zona risulterebbe pavimentata e priva di terreno naturale affiorante. Proprio per questo, i recenti piani di riqualificazione presentati da Roma Capitale prevedono interventi di “de-impermeabilizzazione” del sito, ovvero di rimozione dell’asfalto (e/o cemento) per restituire il suolo a verde pubblico e creare un nuovo parco urbano ».

…Tutto molto giusto….ma se per la piantumazione degli alberi del futuro parco bisognerà attendere le stagioni propizie, per tutto il resto, e in particolare per la de-impermeabilizzazione dell’area, sarebbe stato logico intervenire con urgenza nei mesi scorsi, per contribuire a contrastare anche solo in minima parte il prevedibile anomalo innalzamento delle temperature tanto più che il nostro quadrante è come noto fra i più caldi della Capitale durante l’estate.

In conclusione, anche dal punto di vista della gestione ambientale, la riqualificazione dell’area in oggetto doveva essere vista come una priorità, cosa che non sembra aver colto la politica locale (sia maggioranza che opposizione), dimostrandosi ancora una volta, a mio avviso, del tutto inadeguata a garantire il benessere e gli interessi di quest’angolo di periferia.

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