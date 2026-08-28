Insegne digitali e pubblicità sui chioschi: la ricetta del Campidoglio per salvare le edicole di Roma

Un’iniezione di tecnologia ed entrate commerciali per sottrarre le edicole romane alla crisi della carta stampata e trasformarle in veri hub di quartiere.

È l’obiettivo della delibera approvata dalla Giunta di Roma Capitale che modifica il Regolamento sugli impianti pubblicitari, spianando la strada all’installazione di schermi e supporti digitali direttamente sui chioschi di quotidiani e riviste.

La novità sostanziale risiede nel superamento del vincolo logistico dei 100 metri di distanza minima solitamente imposto tra i display pubblicitari digitali.

Una limitazione che da oggi non si applicherà più alle strutture dedicate alla vendita della stampa, consentendo agli edicolanti di accedere a un canale di ricavi finora precluso o fortemente limitato.

L’integrazione tecnologica e il piano di tutela

L’intervento si inserisce in un percorso strategico avviato dall’amministrazione capitolina per salvaguardare una rete distributiva capillare, estesa dal centro alle periferie.

Già con un atto d’indirizzo approvato nel 2025, il Campidoglio aveva fissato le tutele per le postazioni storiche, blindandone la permanenza e regolando eventuali trasferimenti necessari.

Supporto economico e innovazione: La possibilità di ospitare spot e messaggi promozionali ad alta definizione punta a diversificare l’incasso dei gestori, compensando il calo delle vendite cartacee.

Integrazione anziché sovraffollamento: La deroga al limite dei 100 metri si giustifica con la natura specifica dei chioschi, la cui collocazione urbana risponde a concessioni per l’editoria e non a una pianificazione dei cartelli stradali. Non si aggiungono nuovi pali, ma si modernizzano strutture già esistenti.

«Presìdi di prossimità e luoghi di eventi culturali»

A sottolineare il valore del provvedimento è Valeria Baglio, assessora alle Attività Produttive e al Decoro del Centro Storico: «Mettiamo a disposizione degli edicolanti un aiuto concreto per rafforzarne la tenuta finanziaria. Le edicole non sono semplici punti vendita, ma un patrimonio identitario della città, punti di riferimento culturali e sociali di fondamentale importanza per la vita dei nostri quartieri».

Il piano del Comune guarda oltre la sola pubblicità. «Proseguiamo il dialogo con le associazioni di categoria — precisa Baglio — con l’intenzione di estendere la gamma dei servizi offerti ai cittadini: dall’erogazione di pratiche di sportello all’organizzazione di momenti d’incontro, fino alle presentazioni di libri ed eventi di comunità. Vogliamo che le edicole tornino a essere spazi vivi e centrali nella quotidianità romana».

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