“Io non voglio lasciare la Danza!”

Giovedì 10 febbraio 2022, alle ore 16,30 si è tenuta una manifestazione pubblica, promossa da alcune realtà associative del quartiere di Pietralata che fa parte del IV Municipio, per trovare una soluzione al problema del Teatro Piccolo di Pietralata, che, presto, sarà costretto a lasciare la sede attuale di Via della Stellaria 7, nello stesso quartiere di Pietralata.

Tra le sue attività: Teatro, Recitazione, Danza Classica, Modern, Contemporary, Danza Aerea, Danza Classica e Moderna Adulti Canto, Musica, Spettacoli, Sale Prove, Eventi.

“Noi vorremmo – dicono i direttori artistici del Teatro Piccolo Gloria Imperi e Franco Franchi – continuare a far vivere l’Arte, la Cultura, il Teatro, la Danza, la Musica, l’insegnamento di queste discipline, i laboratori, i corsi, e la messa in scena di spettacoli e tutto quello che abbiamo costruito in questi anni insieme a collaboratori, artisti, danzatori, attori, musicisti, allievi, professionisti, tecnici del suono e delle luci, registi, scenografi, fotografi, costumisti (molti dei quali di questo quartiere) nonostante tutte le difficoltà che, chi vive di queste professioni ben conosce e nonostante le avversità legate al periodo pandemico.

Tutti coloro che hanno frequentato, lavorato, sudato, provato e vissuto nel nostro Teatro, sanno che questa è una casa per tutti noi artisti e che senza un posto adeguato non possiamo vivere, esprimerci, sperimentare, insegnare, aprire i cuori e le menti dei nostri allievi, dare vita a nuove opere dedicate al nostro pubblico, per donare loro tutto ciò che in anni di studio abbiamo appreso, le nostre ispirazioni e tutto ciò che di artistico e poetico ci viene dall’animo e dal cuore!”

Un messaggio forte e chiaro che è stato recepito dagli abitanti del quartiere, dalle associazioni culturali e che è stato raccolto anche dal IV Municipio, ieri rappresentato dall’assessore alla Cultura e Sport Maurizio Rossi che ha assicurato il suo impegno per trovare una soluzione che potrà essere quella indicata dai direttori del Teatro Piccolo di Pietralata, nell’immobile abbandonato di proprietà pubblica al civico 20 di via Flora oppure in uno dei numerosi spazi di proprietà pubblica del Comune e soprattutto dell’Ater.

Sono intervenuti anche rappresentanti di associazioni del territorio del IV Municipio che hanno espresso la loro solidarietà e rinnovato la richiesta di rendere disponibili i tantissimi spazi inutilizzati (con sperpero di denaro pubblico) nel IV e negli altri municipi di Roma e di promuovere una politica di sostegno alle associazioni culturali, già colpite duramente dal Covid che ha annullato o ridotto al minimo le attività sociali.

Molto toccante la presenza di tanti bambini, disciplinati e fieri dei loro cartelli con messaggi originali (“Io non voglio lasciare la Danza!”, “Voglio diventare un’artista”, ecc.) e toccanti che dovrebbero far breccia, ci auguriamo vivamente in chi è preposto alla soluzione di questi problemi e consentire soprattutto alle giovani generazioni di avvicinarsi agevolmente all’arte della danza e alla musica.