Ippodromo Capannelle, ultimo convegno di trotto del mese

Ultimo convegno di trotto del mese, e unico appuntamento del weekend ippico capitolino, in questo sabato 28 settembre caratterizzato da un programma interessante.

La prova più stimolante sul piano tecnico è probabilmente la quinta corsa, il Premio Servio Tullio, che propone una serie di buoni velocisti di categoria, tra cui merita attenzione Bithia di Casei che potrebbe provare a mettere in atto lo schema d’avanguardia.

Alla prima corsa, il Premio Lucio Tarquinio Prisco, riflettori puntati su Ghost Gun che potrebbe essere uno dei perni della giornata. Brivio d’Or nel Premio Tito Tazio e Dark Ors nel Premio Tullio Ostilio, entrambi posizionati alla corda in prima fila, appaiono in grado di puntare al successo e far valere la collocazione alla partenza con i nastri.

Da segnalare anche il Premio Numa Pompilio e il Premio Romolo, due corse per puledri alle prime esperienze, tutti da scoprire e non ancora ben valutabili.

