Istat: a gennaio aumenta fiducia di consumatori e imprese

Il 2025 si apre con un segnale positivo per l’economia italiana: a gennaio, l’Istat ha rilevato un aumento della fiducia sia tra i consumatori che tra le imprese. Dopo mesi di incertezze e oscillazioni, entrambi gli indicatori tornano a salire, alimentando speranze di una ripresa più stabile e duratura.

L’indice di fiducia dei consumatori ha registrato un incremento da 96,3 a 98,2, spinto soprattutto dal miglioramento delle aspettative economiche generali e future.

In particolare, il clima economico è balzato a 101,3, mentre quello futuro ha toccato quota 96,1, segnalando un crescente ottimismo tra le famiglie italiane. Anche il clima personale e quello corrente mostrano lievi miglioramenti, indicando un graduale rafforzamento della percezione economica individuale.

Sul fronte delle imprese, l’indice composito ha segnato un rialzo più contenuto, passando da 95,3 a 95,7.

Tuttavia, il trend non è uniforme: mentre il settore manifatturiero e quello delle costruzioni registrano un miglioramento della fiducia (rispettivamente da 85,9 a 86,8 e da 100,9 a 104,2), i servizi di mercato e il commercio al dettaglio mostrano segnali di debolezza.

Il Codacons ha accolto con favore questi dati, sottolineando l’importanza di misure mirate per sostenere i consumi e mitigare le tensioni sui prezzi.

“L’incremento della fiducia di famiglie e imprese è un segnale importante per l’economia italiana, perché riflette un generale clima di ottimismo che si ripercuote su consumi, occupazione e investimenti” – ha dichiarato l’associazione.

Tuttavia, il Codacons avverte: “l’ottimismo da solo non basta. Senza interventi governativi efficaci per contenere l’aumento dei prezzi, soprattutto nei settori strategici come carburanti, energia e materie prime, il rischio è che il 2025 possa trasformarsi in un anno di difficoltà per molte famiglie e imprese“.

Insomma, se il trend positivo si consoliderà nei prossimi mesi dipenderà dalle politiche economiche che verranno adottate.

La fiducia è un ingrediente fondamentale per la crescita, ma per trasformarla in ripresa concreta servono azioni mirate e tempestive.

