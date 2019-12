Jean Baptiste Simukeka e Sofia Yaremchuk trionfano nella Best Woman 2019

Il primo dicembre 2019 a Fiumicino si è svolta la 30ª edizione della “Best Woman”, gara podistica nazionale di dieci chilometri organizzata dall’Atletica Villa Guglielmi dedicata alle donne. Gli atleti/e che hanno terminato la gara sono stati in totale 1885, 1374 uomini e 511 donne, dati che confermano la gara come una delle più partecipate del Lazio, e con una percentuale di donne all’arrivo tra le più alte in Italia.

L’idea della corsa è partita da Gabriella Stramaccioni, tante volte in maglia Azzurra nella specialità della Maratona che il 26 dicembre 1990 propose alla sua Società di appartenenza Atletica Villa Guglielmi di Fiumicino di provare a organizzare una corsa su strada dedicata in modo particolare alle atlete donne.

Dopo 30 anni il risultato è apparso ai concorrenti giunti nello “Stadio Vincenzo Cotorelli” punto di arrivo ancora strapieno pieno di gazebo in rappresentanza dei Gruppi Sportivi partecipanti.

Il segnale di partenza è stato dato alle ore 10 in via Bezzi, i 10 km di percorso poi si è snodato tra Isola Sacra e Fiumicino: via del faro, via Fiumara, viale Traiano, Ponte Due Giugno, via Portuense, via Foce Micina, via delle Carpe, via Torre Clementina, Ponte Due Giugno, viale Traiano, Darsena, Lungomare della Salute, via Porto Romano, via Giorgio Giorgis, via delle Meduse, Pista dello Stadio Cetorelli.

Il percorso modificato in meglio da qualche anno ha reso la gara ancora più veloce, tutto asfaltato e pianeggiante, ma è stato eliminato il passaggio della passerella per attraversare il fiume, quest’anno poi si è corso in un clima ideale, con la quasi totalità di vento, il quale si è fatto sentire nel tratto del Lungo Mare a pochi chilometri dall’arrivo, quasi a dispetto dei concorrenti che mentre faticavano per raggiungere il traguardo, le folate di vento che oltre a rallentare la velocità dei concorrenti, erano colmi del profumo della frittura di pesce dei tanti ristoranti della zona.

Le premiazioni si sono svolte sul posto a fine gara alla presenza dello speaker Ludovico Nerli Ballati e le Autorità Comunali di Fiumicino, in collaborazione delle Autorità sportive.

Classifica uomini: 1 Jean Baptiste Simukeka G.S. Orecchiella Garfagnana 0:30:20 – 2 Kurgat Gideon Kiplagat Italia Marathon Club Ssdrl 0:30:24 – 3 Amaniel Freedom Forum Sport Center Ssd srl 0:30:35

Classifica Donne: 1 Sofia Yaremchuk A.S.D. Acsi Italia Atletica 0:32:45 – 2 Martinetti Costanza Atl. Arcs Cus Perugia 0:34:48 – 3 Nieddu Raimonda A.s.d. Cagliari Atletica Legge 0:35:25