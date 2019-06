La 3ª edizione Walk & Cross Country Il 7 luglio 2019 a S. Martino d’Ocre 

Domenica 7 luglio 2019 nella frazione di S. Martino D’Ocre posto a pochi chilometri dall’Aquila si corre la 3^ edizione di Walk & Cross Country con un percorso di 10 km.

La “Walk & Cross Country” Third Edition non Competitiva è organizzata da ASD Polisportiva San Martino, centro sportivo la Piaja, (Main sponsor Decathlon dell’Aquila) con un percorso di 10 km utilizzato per la competitiva, e non competitiva – passeggiata aperto a tutti.

Il segnale di partenza per la non competitiva sarà dato alle 10:00, al termine si avvieranno i concorrenti per la non competitiva – passeggiata per sfidarsi in un percorso impegnativo ma interessante e affascinante che il Monte Ocre sa offrire.

I concorrenti si lasceranno alle spalle la struttura sportiva per raggiungere la zona di Capolavalle e scendere fino al vecchio fontanile.

Prima di iniziare a salire per raggiungere il primo ristoro, posto circa al quarto chilometro, i concorrenti compieranno un passaggio davanti al piccolo Borgo Abruzzese, dove l’immagine del posto riesce a raffrontare passato, presente e futuro, come dimostrano le vecchie case e la struttura della Polisportiva.

I concorrenti si lasceranno quindi alle spalle questa bellissima realtà di vita e di progresso per prendere la vecchia mulattiera in salita immersa nel bosco della Piaja, passando poi per via Cavata fino a raggiungere la località di Macchia Grande. Tramite i sentieri indicati nella piana di Vaccarito effettueranno ancora una breve salita per raggiungere la località Castellano, per poi, attraverso la mulattiera che va verso il rifugio della Malequagliata, raggiungeranno la Terra Piana, un posto immerso nella natura incontaminata e con una veduta mozzafiato per riprendere la discesa verso le Prete e proseguire verso il fontanile di Capo all’Orto.

Proseguendo imboccheranno l’antica via dei Spagnoli per raggiungere, attraverso le valli dietro il Colle Pizzuto, la mulattiera del Riacciolo e rientrare nel borgo di S. Martino D’Ocre fino al traguardo posto nell’interno del Campo Sportivo la Piaja.

I ristori sono tre il primo a Macchia Grande , il secondo alle Prete e il terzo all’arrivo. Dopo la gara per chi lo desidera il Centro Sportivo la Piaja mette a disposizione dei concorrenti le docce.

Saranno premiati i primi tre della categoria maschile e femminile, 1° premio: weekend alle terme 2° premio: volo in elicottero, 3° premio: buono pasto.

Le iscrizioni con l’obbligo del (certificato medico non agonistico per i soli partecipanti alla corsa) si potranno fare direttamente sul sito www.polisportivasanmartino.it – compilando l’apposito form – fino al 5 luglio 2019 al costo di 7 euro; i recapiti telefonici Adelio Nardis 3383294063 – Pino Di Rienzo 3711423233, Ilma 347 4494518; per chi arriva da lontano, può fare l’iscrizione sul posto fino a un’ora prima della partenza della gara.

La gara ha il patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di Ocre, del Parco Regionale Sirente Velino e dei Volontari di Protezione Civile di Ocre e con il supporto delle Antiche Terme di San Teodoro, di Yo- Yo 100%ULM – Helicopter e Massari Cacio e Pepe.

San Martino d’Ocre e una frazione del Comune di Ocre, e si trova a circa 16 km dall’Aquila ci si arriva, con la statale 5 BIS oppure con la Nuova Vestina in direzione di Rocca Di Mezzo.