La banda dei “telai falsi”: auto acquistate illegalmente, venivano reimmatricolate e intestate a ignari titolari di società

Un intricato giro di auto rubate, sofisticati stratagemmi per camuffarle e un 35enne italiano finito dietro le sbarre: è il risultato di un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Pomezia, su delega della Procura di Roma.

Tutto ha avuto inizio nel febbraio 2023, durante un normale controllo stradale: i militari fermano un’Alfa Romeo Stelvio a noleggio con targhe francesi.

Dai controlli emerge che l’auto era stata rubata in Campania nel giugno 2022, le targhe erano trafugate a Marsiglia e il numero di telaio era stato abilmente alterato. Un vero e proprio meccanismo da film criminale.

Le indagini, condotte tra Lazio, Campania e Calabria, hanno fatto luce su un raffinato sistema di riciclaggio: le auto venivano acquistate illegalmente, reimmatricolate tramite agenzie compiacenti e intestate a ignari titolari di società.

Grazie al lavoro degli investigatori, sono state recuperate sei auto rubate, tra cui tre Alfa Romeo Stelvio, una Smart Fortwo, una Fiat Panda e una Fiat 500X, tutte destinate al mercato romano.

Il 35enne di Boscotrecase, ritenuto uno dei principali attori di questo giro criminale, è stato portato dai Carabinieri alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, mentre le indagini proseguono per smantellare completamente la rete.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.