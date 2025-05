“La Casa Capovolta” fa tappa a Roma

E se ci risvegliassimo improvvisamente in un mondo capovolto? L’idea sarebbe piaciuta molto al celebre pittore bielorusso Marc Chagall, i cui dipinti offrivano spesso una visione diversa, una prospettiva inusuale, che aveva lo scopo di unire il sogno alla realtà attraverso un percorso al contrario.

La Casa Capovolta è arrivata a Roma, allo Shopping Village di Castel Romano, e rimarrà fino al 20 giugno. L’attrazione, unica in Italia, sta riscuotendo un grande successo nelle sue varie tappe itineranti.

Si presenta come una struttura di 70 mq, con 200 mq di area complessiva per un totale di 6 stanze interne e centinaia di elementi d’arredo, Non una semplice installazione ma una vera e propria esperienza immersiva che si potrà vivere allo Shopping Village gratuitamente, a fronte di uno scontrino di almeno 5€.

Un progetto divertente e originale in grado di catturare l’attenzione dei clienti del Centro Commerciale in un modo insolito per farli divertire. Mobili sul soffitto, oggetti coloratissimi e stanze super fashion, ma anche una vecchia Fiat 500 da ben 500 kg per un tocco decisamente vintage.

Un set fotografico vivente per un effetto sorprendentemente giocoso adatto a grandi e piccini, che potranno scatenarsi tra scatti, selfie e video virali all’interno della casa, autentico capolavoro artistico di design, per creare ricordi decisamente “instagrammabili” pronti a fare il giro del web.

Lo Shopping Village di Castel Romano, meta ideale per lo shopping e lo svago, è in via del Ponte di Piscina Cupa 121, raggiungibile dalla Strada Statale 148 Pontina – Uscita Castel Romano. Info: https://www.shoppingvillagecastelromano.com/evento/la-casa-capovolta/.ù