La droga nei mobili di casa: doppifondi, cassetti e biancheria per nascondere cocaina e shaboo

Nascondere le dosi tra la posateria in cucina, confonderle con la biancheria intima o ricavare intercapedini segrete dentro i mobili del soggiorno.

I doppifondi casalinghi si confermano la risorsa principale della rete dello spaccio di quartiere, svelata dall’ultima serie di operazioni condotte dagli agenti della Polizia di Stato a Roma e in provincia.

L’offensiva antidroga si è conclusa con l’arresto di cinque persone e il sequestro di centinaia di grammi di sostanze stupefacenti, compresi tipi di droga particolarmente insidiosi come la cocaina rosa e lo shaboo.

Il blitz a Primavalle: il tranello dell’obbligo di firma

Nel quartiere di Primavalle i controlli hanno messo a segno due dei fermi più rilevanti:

La libreria a doppio fondo: Un pusher già sottoposto all’obbligo di firma sfruttava il percorso verso il commissariato per simulare una routine al di sopra di ogni sospetto.

Gli agenti del XIV Distretto hanno studiato i suoi movimenti, risalendo all’appartamento usato come deposito. All’interno di una libreria, tradita da un’anomalia nella struttura del legno, è stato scoperto un vano segreto: sequestrati 350 grammi di cocaina, 80 di crack, 16 grammi di cocaina rosa, 2 di ketamina e 3.000 euro in contanti.

Shaboo ai domiciliari: Sempre a Primavalle, un secondo uomo è stato sorpreso a gestire una piazza di spaccio di shaboo direttamente dal proprio appartamento, dove scontava la detenzione domiciliare. Nel blitz sono stati rinvenuti oltre 50 grammi della sostanza, circa 10.000 euro in contanti e un quaderno con la contabilità dei clienti.

Cassetti “imbottiti” a Nettuno e i fermi in strada

Tra le mura domestiche si nascondeva anche il primo fermato dell’operazione, un 50enne romano catturato a Nettuno. L’uomo aveva disseminato panetti e dosi di cocaina in ogni stanza della casa: più di 60 grammi di sostanza e centinaia di euro sono spuntati tra gli utensili da cucina, tra gli oggetti personali e nei cassetti della biancheria da letto.

Gli ultimi due fermi sono scattati direttamente in strada, in flagranza di reato: gli agenti del Commissariato di Velletri e del I Distretto Trevi – Campo Marzio hanno sorpreso due giovani pusher intenti a piazzare dosi di hashish tra le vie del centro cittadino e dei Castelli Romani.

Tutti gli arresti effettuati dalle forze dell’ordine sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza