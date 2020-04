La FIPAV Roma lancia “Programmiamo a casa”

Con l’approssimarsi di queste insolite feste pasquali, con l’augurio di gioia e serenità, il Comitato Territoriale Fipav Roma ha raccolto l’invito di molti appassionati di organizzare delle serie di lezioni su temi pallavolistici brevi ma stimolanti con la possibilità di appassionare tutti: allenatori, giocatori, dirigenti e fan.

Saranno delle vere e proprie “pillole” di pallavolo. “Volevamo esprimere vicinanza a tutti i nostri tesserati – ha dichiarato Claudio Martinelli, presidente del CT Roma – e per questo abbiamo coinvolto dei veri e propri “big” come Mario Barbiero, Simonetta Avalle, Lorenzo Di Bello e Stefano De Sisto. Quattro romani che nel loro ruolo di docenti e allenatori vengono apprezzati in tutta Italia”. I 4 interventi, programmati di martedì e di giovedì (sempre alle ore 18.30) avranno un unico filo conduttore: “L’organizzazione di un allenamento”.

“Programmiamo a casa”

– Martedì 14 Aprile: “Organizzazione di un allenamento per la fase di cambio palla in una squadra senior maschile” – a cura del Prof. BARBIERO Mario;

– Giovedì 16 Aprile: “Organizzazione di un allenamento per la fase di cambio palla in una squadra senior femminile” – a cura del Prof.sa AVALLE Simonetta;

– Martedì 21 Aprile: “Organizzazione di un allenamento per la fase di break point in una squadra giovanile maschile” – a cura del Prof. DI BELLO Lorenzo;

– Giovedì 23 Aprile: “Organizzazione di un allenamento per la fase di cambio palla in una squadra giovanile femminile” – a cura del Prof. DE SISTO Stefano.

Le lezioni, della durata di 30-40 minuti, si svolgeranno a partire dalla ore 18.30 collegandosi sulla pagina Facebook “Fipav Roma” (link: https://www.facebook.com/FipavRoma/)

Durante le lezioni è possibile fare delle domande che, vagliate dal moderatore – il Fiduciario Allenatori Prof. Mario Tullio – o direttamente dal Docente di riferimento, avranno una risposta.