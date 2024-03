La Maratona di Roma inaugura Rome Running Week

Dopo le Frecce Tricolori, l’invenzione degli allenamenti di gruppo Get Ready, la partenza all’alba nella Special Edition con il suo irripetibile fascino che rimarrà per sempre nella storia, oltre a tante altre innovazioni, questa volta gli organizzatori di Acea Run Rome The Marathon hanno pensato a qualcosa di altrettanto straordinario che potesse unire ancora di più i maratoneti, i cittadini e la città di Roma per una settimana intera. La grande novità si chiama ‘Rome Running Week’ e partirà da questo sabato 9 marzo fino a domenica notte post maratona 17 marzo. Un ‘Fuori-Maratona’che completa una delle più importanti maratone del mondo, in programma domenica 17 marzo con partenza alle 8.30 dai Fori Imperiali-Colosseo.

Oltre 40mila i partecipanti, italiani e stranieri provenienti da oltre 100 nazioni, insieme agli accompagnatori per diversi giorni vi saranno almeno 60mila persone che vivranno e visiteranno la città di Roma con la scusa della maratona, della staffetta Acea Run4Rome o la stracittadina Fun Run da 5km.

Gli organizzatori di Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club e Atielle insieme anche al sostegno dell’Assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, sport e moda Alessandro Onorato, hanno così pensato a un programma ‘Rome Running Week’ che potesse impegnare, divertire e far conoscere la città di Roma.

Tutto avrà inizio dal Get Ready, l’ultimo allenamento ufficiale di questo sabato 9 marzo, fino alla domenica sera post gara con il Marathon Party, la festa delle medaglie.

Nel mezzo lunedì 11 dalle 16 alle 20 in via Liberiana vi sarà un incontro con CSV Lazio e le cento associazioni che animeranno il villaggio promosso da CSV Lazio, nell’ambito della manifestazione “Insieme per il bene comune – Good Deeds Day” collegata alla Fun Run che arriverà al Circo Massimo. Incontrarsi, conoscersi e condividere le pratiche di coinvolgimento dei runners, e non solo, nelle attività proposte, riconoscersi in una comunità che, pur nella varietà di temi e obiettivi, si presenta in modo unitario, come occasione di micro-apprendimenti diversi rivolti ad un pubblico vasto e fatto di tanti giovani. L’incontro, in presenza, sarà anche un momento per mettere a punto gli ultimi dettagli logistici e per salutarsi in un clima disteso e (ancora rilassato) prima di ritrovarsi domenica al Circo Massimo.

Martedì 12 la Presentazione ufficiale presso l’unicità dei Mercati di Traiano con tutte le Istituzioni coinvolte, gli sponsor e i media.

Sport, cultura e giovani, un trittico di fondamentale importanza che vedrà in mercoledì 13 la sua apoteosi con il convegno presso l’Università La Sapienza dal titolo: “Acea Run Rome The Marathon passa per la Sapienza e dove alle ore 13 con tutti gli studenti vi sarà la Sapienza Run, corsa di 3km aperta a tutti all’interno della Città Universitaria.

Arte, cultura e turismo che diventa concreta da giovedì 14, fino a martedì 19, con la possibilità di accedere in maniera gratuita ai musei civici da parte dei maratoneti e degli accompagnatori. Sempre da giovedì apertura della mostra fotografica da parte del WWF intitolata ‘Il Panda siamo Noi’ e poi ancora in serata presso lo Stadio Domiziano l’evento ritrovo riservato a sponsor maratona ed espositori dell’Expo Village che aprirà dal giorno successivo.

Ancora giovedì insieme all’Associazione Libera Terra vi sarà ‘Rome corre Libera’: Il 17 Marzo con le gambe e il 21 marzo con il cuore con la presenza di Don Luigi Ciotti.

Da venerdì 15 si entra nel vivo con l’inaugurazione e il taglio del nastro alle ore 11 dell’Expo Village, due intensi giorni di attività nel villaggio gara dove transiteranno tutti i partecipanti ma di libero accesso anche per tutti i cittadini romani. Sul palco centrale diversi i talk e approfondimenti, presentazioni di libri, musica e tanto divertimento anche per i bambini con tantissime attività dedicate di ludico intrattenimento.

Ancora cultura grazie al TOURING CLUB ITALIA, fondazione che da 130 anni si prende cura dell’Italia come bene comune, accompagnerà i partecipanti della maratona alla scoperta delle bellezze di Roma. Passeggiate ed itinerari attraverso la storia, a passo lento, per conoscere i segreti della Città Eterna.

Infine, sabato 16, presentazione dei top runner e dei pacer ‘gli angeli del tempo’ e la grande novità di questa edizione: il Pasta Party, per oltre 4mila persone, che dalle 14 alle 19 accederanno alla Terrazza del Palazzo dei Congressi.

Come da tradizione alle ore 18 la Messa del Maratoneta e dello Sportivo con Athletica Vaticana presso la Basilica Santa Maria in Arcoeli in Piazza del Campidoglio.

Domenica 17 il grande giorno, l’esplosione della gioia e dell’energia con i maratoneti in gara ma anche la festa in tutti i 42km del percorso per tutta Roma con oltre 40 punti di intrattenimento anche per il pubblico che è invitato a scendere in strada a tifare.

La maratona non finisce dopo il traguardo, c’è una medaglia da festeggiare e sfoggiare e quale miglior occasione se non il Marathon Party con cena al Teatro delle Bellezze di piazza Coronari. 300 posti riservati, una sola grande festa. Roma non è solo corsa, cronometro e 42,195km, ma un’unica grande festa per tutta la città e tutti i cittadini romani che si possono unire ai maratoneti in arrivo dai cinque continenti.

Rome Running Week – Experience 9 – 17 marzo 2024

Sabato 9 – ore 8.15 – Get Ready presso EUR – Basilica San Pietro e Paolo – Ore 7.50 – Partenza h 8:30 – Piazzale dei Santi Pietro e Paolo, 8 – Get Ready ultimo appuntamento con un allenamento di rifinitura: si correreranno fino a 14 km (12 giri da 1160 metri l’uno) a varie velocità, da 4′ a km a 8′ a km fino al fitwalking (4 andature). -Gadget per tutti i partecipanti da ritirare presso il vicino negozio Cisalfa.

Lunedì 11 – Aspettando la stracittadina FUN RUN – Ore 16.00 – Via Liberiana, 17 (Roma) – Le cento associazioni che animeranno il villaggio promosso da CSV Lazio, nell’ambito della manifestazione “Insieme per il bene comune – Good Deeds Day” collegata alla Fun Run dell’Acea Rome Run The Marathon, si ritrovano per un appuntamento di preparazione al grande evento del 17 marzo.

Martedì 12 – Presentazione conferenza stampa ore 12.30 presso Mercati di Traiano – Ore 12.30 – Presenti il Sindaco Roberto Gualtieri, L’Assessore allo Sport Alessandro Onorato e gli organizzatori di Acea Run Rome The Marathon

Mercoledì 13 – Università La Sapienza – Ore 10.00 – “Run Rome The Marathon passa per la Sapienza”- La comunicazione dell’evento, gli step di avvicinamento, L’incidenza socio-economica, nutrizione e allenamento, allenamento e sostenibilità,

Ore 13.00 – Sapienza Run: corsa di 3km aperta a tutti all’interno della Città Universitaria –

Giorni 13-14-15 e 17 marzo – Ore 10-19 – Mostra fotografica WWF “Il Panda siamo Noi”, a cura dei fotografi Alessandro Dobici, Alberto Cambone e Roberto Isotti, presso l’Acquario Romano – Casa dell’Architettura di Roma.

Attraverso la capacità evocativa delle immagini si scoprirà come uomini e animali condividono con la natura le stesse sembianze, la stessa attitudine, la stessa casa, lo stesso destino. La sessione Dittici, core del percorso narrativo fotografico, esalterà coppie di ritratti in cui noti personaggi del mondo del cinema hanno scelto di interpretare alcune specie a rischio estinzione, e ci inviteranno a riconoscerci nella Natura per imparare a proteggerla: solo in questo modo sarà possibile proteggere anche noi stessi.

Giovedì 14 – Musei Civici – Libera Terra e Stadio Domiziano – MUSEI CIVICI – Da giovedì 14 a martedì 19 marzo accesso gratuito al Sistema Museale capitolino per tutti gli iscritti alla Maratona di Roma e un loro accompagnatore.. I Maratoneti dovranno recarsi presso la biglietteria mostrando la lettera di conferma alla manifestazione, sia in formato cartaceo che digitale accompagnata da un documento di riconoscimento per poter ritirare il titolo d’ingresso Gratuito per se stessi ed un loro accompagnatore.

Elenco musei: Centrale Montemartini – Circo Massimo Area Archeologica – Musei capitolini (No Villa Caffarelli) – Mercati di Traiano – Museo di Roma in Trastevere – Galleria Comunale d’Arte Moderna (via Francesco Crispi) Museo dell’Ara Pacis (solo ingresso Museo) – Museo di Roma Palazzo Braschi (solo ingresso Museo)

Museo Civico di Zoologia – Musei di Villa Torlonia : Serra Moresca – Musei di Villa Torlonia : Casino Nobile – Musei di Villa Torlonia: Casino dei principi – Musei di Villa Torlonia: Casina delle Civette

Museo della Forma Urbis – Area Sacra di Largo Argentina

Info: sono esclusi gli spazi espositivi – Mostra Ukiyoe , Mostra Matteotti , Mostra Newton , Il Forum Pass Super , gli Eventi Speciali come il Circo Maximo Exp e il Planetario.

Ore 18:00 – Acea Run Rome The Marathon e Libera Terra corrono insieme (evento pubblico)

ROMA CORRE LIBERA: Il 17 Marzo con le gambe e il 21 marzo con il cuore.

Appuntamento giovedì 14 marzo alle ore 18.00, presso la sede di Libera in via Stamira 5.

Modera: Lucilla Andreucci

Intervengono: Luigi Ciotti, Presidente di Libera – Lorenzo Benfenati, Project Manager Acea Run Rome The Marathon – Marco Caponeri, Coach della Acea Run Rome The Marathon – Federica Romano, Responsabile Pacer ufficiali maratona – Roberto Di Sante, Giornalista e autore teatrale

Ore 19.00 – STADIO DOMIZIANO (EVENTO PRIVATO) – Visita guidata ed aperitivo in esclusiva nell’Area Archeologica dello Stadio di Domiziano, i sotterranei di Piazza Navona riservato a sponsor e espositori maratona

Venerdì 15 – Apertura Expo Food Village con intrattenimento (ore 9-20) – EUR Palazzo dei Congressi – Ore 11.00 -Inaugurazione Expo con Istituzioni, organizzatori e sponsor – Ore 12.00 – TALK: Running & Wellness con World Athletics, Fidal e organizzatori – Ore 17.15 – TALK: Running Performance (dal ragazzino, all’agonista, all’amatore) con World Athletics, Fidal e organizzatori – Ore 19.10 – L’ANGOLO LETTERARIO: “Una coppia da guinnes” con Angela Gargano e il marito Michele Rizzitelli

TOURING CLUB ITALIA – Da Venerdì 15 marzo (evento su prenotazione)

In occasione di Acea Run Rome The Marathon, il Touring Club Italiano, fondazione che da 130 anni si prende cura dell’Italia come bene comune, accompagna i partecipanti della maratona alla scoperta delle bellezze di Roma. Passeggiate ed itinerari attraverso la storia, a passo lento, per conoscere i segreti della Città Eterna. Scopri tutti gli eventi CLICCA QUI

Sabato 16 – Expo Food Village con intrattenimento (ore 9-20) –EUR Palazzo dei Congressi – Ore 11.30 – Presentazione Top Runner – Ore 12.00 – ANGOLO LETTERARIO: “CARO RUNNER TI SCRIVO” – “Corsa e coscienza: un incontro nel cuore” Roberto Riccio e Chiara Spinelli – “Corri: dall’inferno a New York” con Roberto Di Sa “Correre, è la mia vita” con Giorgio Calcaterra e Daniele Ottavi – Ore 15.30 – Presentazione Pacer – Ore 14-19 PASTA PARTY – (evento su prenotazione) Terrazza Palazzo dei Congressi – Eur

Un rito, un ritrovo ancor prima del grande viaggio di 42km, l’esclusivo Pasta Party è per tutti i maratoneti che vogliono avere l’energia e lo spirito giusto per conquistare Roma e l’Acea Run Rome The Marathon. – Scegli la tua pasta italiana, divertiti, prenota il tuo posto insieme ai tuoi familiari e goditi lastupenda Terrazza del Palazzo dei Congressi. – Non è per tutti, è per i migliori come te. Posti limitati e prenotazione entro 11 marzo. – Grazie a Gima Caffè acquista il Pasta Party (Pasta+Acqua) sulla tua pagina ENDU iscrizione maratona a 6,80 euro e divertiti. –

Ore 18.00 – Messa del Maratoneta e dello Sportivo – Con Athletica Vaticana – Basilica Santa Maria in Arcoeli – Piazza del Campidoglio – Scala dell’Arce Capitolina – Presieduta dall’Arcivescovo Giovanni Cesare Pagazzi

Domenica 17 – Race Day – Acea Run Rome The Marathon – 08.25 START diversamente Abili – 08.30 START onda 1 -08.35 START onda 2 – 08.40 START onda 3 – 08.45 START onda 4 – 09.00 START staffetta Acea Run4Fun – 09.10 START Fun Run – 10.40 Arrivo primo M – 10.55 Arrivo prima F

Premiazioni11.10 Premiazione gara Uomini – 11.20 Premiazioni gara Donne – 11.30-15.00 Arrivi – 15.30 Tempo limite, arrivo ultimo finisher

Ore 20.00 – Marathon Party , la festa delle medaglie (evento su prenotazione) – Teatro delle Bellezze – Piazza dei Coronari – Roma (Acquisto)

