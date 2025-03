La nomina degli “Ambasciatori in Rosa – Komen Italia 2025”

Si è svolta nel pomeriggio del 12 marzo nella Sala della Lupa di Montecitorio la cerimonia di nomina degli “Ambasciatori in Rosa – Komen Italia 2025“. L’evento ha avuto inizio con il saluto del Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana che ha espresso al Prof. Riccardo Masetti e alla Prof.ssa Daniela Terribile, rispettivamente Fondatore e Presidente di Komen Italia, il suo personale apprezzamento per l’impegno continuativo dell’Associazione nell’azione di contrasto ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale.

“È un messaggio di speranza e di coraggio: insieme, il cancro al seno si può sconfiggere. Fino a qualche tempo fa, questa espressione veniva raramente utilizzata. Se oggi invece questo tabù è stato infranto, se si parla così tanto di prevenzione e se si fa informazione su esami diagnostici e terapie, lo si deve al lavoro encomiabile svolto dai medici, dagli operatori sanitari e dai volontari di associazioni come la vostra. Ma senza il coraggio, la forza e la determinazione delle tante donne che in questi anni hanno raccontato la propria esperienza, non sarebbe stato possibile raggiungere questo importante traguardo“, ha detto il Presidente Fontana.

Il Prof. Masetti e la Prof.ssa Terribile hanno poi riassunto le attività svolte dall’Associazione nel corso del 2024, ringraziando l’Avvocato Laura Mattarella per aver nuovamente accettato l’invito a presiedere il Comitato d’Onore della Race for the Cure.

“Come prima cosa desidero ringraziare il Presidente della Camera dei Deputati che anche quest’anno ci ospita e che con la sua disponibilità e presenza conferma l’importanza dell’attività svolta da Komen Italia nella lotta ai tumori del seno. Ho accettato questa proposta che mi è stata rinnovata perché conosco da molti anni Komen Italia ed ho sempre apprezzato il suo impegno nella cura e soprattutto nella prevenzione dei tumori del seno. Prima viene scoperta la malattia maggiori sono le possibilità di riuscire a sconfiggerla, grazie alle cure che sono sempre meno invasive, precise ed efficaci. I passi avanti fatti negli anni sono enormi e a tutti coloro che si dedicano con impegno e costanza alla ricerca va tutto il nostro sostegno e ringraziamento e, in questo momento, il nostro pensiero va al Prof. Giovanni Scambia.

Il sostegno e il ringraziamento va anche a coloro che si prendono cura delle persone malate: ai medici, agli infermieri e al personale sanitario tutto. Se la ricerca e la cura sono propri soltanto di coloro che ne hanno capacità e la formazione specifica, la Komen ci insegna che tutti possiamo dare il nostro contributo. La rete di volontari e di collaborazioni che è riuscita a creare negli anni è sempre in continua crescita ed è davvero fonte di ammirazione. Komen Italia ha contribuito a far emergere una malattia di cui prima si parlava poco e ha soprattutto diffuso la cultura della prevenzione. Siamo qui per nominare gli ambasciatori in rosa affinché l’attività di promozione continui e raggiunga il maggior numero di persone possibili affinché nessuno rimanga escluso”, ha dichiarato l’Avv. Laura Mattarella.

Il Comitato d’Onore della Race for the Cure 2026 include: Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro delle Riforme Istituzionali, Orazio Schillaci, Ministro della Salute, Alessandro Giuli, Ministro della Cultura, Simona Loizzo, Membro della Camera dei Deputati, Marianna Madia, Membro della Camera dei Deputati, Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, Carmine Belfiore, vicecapo vicario della Polizia, Roberto Massucci, Questore di Roma, Giovanni Malagò, Presidente del CONI, Marco Mezzaroma, Presidente Sport e Salute, Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana, Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana, Eros Mannini, Comandante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Marco Elefanti, Direttore Generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Daniele Piacentini, Direttore Generale Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, Rita Carisano, Direttore Generale dell’Università LUISS Guido Carli, Giovanni Lo Storto, Consulente senior dell’Academy Ferrovie dello Stato Italiane, il Cavaliere Gianni Letta, Aurelio De Laurentiis, Presidente Filmauro ed SSC Napoli, Iole Siena, Presidente Artemisia e Paola Severino, Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

La sig.ra Laura Mattarella, insieme alla madrina di Komen Italia Rosanna Banfi, ha poi premiato gli Ambasciatori in Rosa 2025, protagonisti attivi nei rispettivi ambiti di competenza, nella diffusione e nel supporto dei progetti di Komen Italia a favore della salute femminile: Stefano Bellotti, Segretario Generale FIPAV, Massimo Bray, direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Massimo Cenciotti, Coordinatore Fondo FASDA, Costantino Cristofari, Tenente Colonello Esercito Italiano, Eleonora Daniele, conduttrice televisiva, Gianluca De Marchi, CEO Urban Vision, Marta Di Palma, volontaria Komen Italia, Gabriella Fierro, volontaria Komen Italia, Giulia Giandalia, Referente Komen Italia per la Sicilia, Giulio Gravina, Direttore Generale Italpol Vigilanza, Francesca Graziano, Referente Komen Italia per la Calabria, Maria Novella Luciani, Ministero della Salute, Rita Menta, volontaria e ideatrice del Golf for the Cure per il comitato Komen Italia Lombardia, Maria Merlino, volontaria Komen Italia Basilicata, Maddalena Oliva, Vicedirettrice Il Fatto Quotidiano, Massimo Osanna, Direttore generale Musei presso il MIC, Fabrizio Palermo, AD Acea, Claudia Passalacqua, membro Consiglio Direttivo Federfarma, Patrizia Pavone, Responsabile Ufficio Eventi Istituzionali Roma Capitale, Sara Pifferi, direttrice marketing Todis, Daniela Porro, Soprintendente Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, Mariella Preiata, volontaria Komen Italia Sardegna, Angela Riccetti, Direttore Distretto Sanitario Tirreno ASP Cosenza, Elena Riversi, volontaria Komen Italia e referente della squadra Tolfa/Allumiere/La Bianca, Luciana Scrivano, volontaria Komen Italia Emilia Romagna, Ettore Squillaci, Direttore UOC Diagnostica per immagini Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, Marina Varlese, notaio, Davide Vuillermoz Curiat, Presidente di Pila Spa.

La cerimonia ha dato avvio alle attività di avvicinamento alla 26ma edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, in programma dall’8 all’11 maggio al Circo Massimo. Oltre che a Roma, la Race for the Cure – evento simbolo di Komen Italia – si svolgerà nel 2025 sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica anche a Bari, Bologna, Brescia, Matera e in Campania.

