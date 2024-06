La panchina in via dei Platani 42 sarà riposizionata?

Nelle foto via dei Platani 42 e la lettera che il consigliere Marco Pietrosanti ha inviato al presidente del Municipio Mauro Caliste affinché sia riposizionava la panchina che praticamente da sempre si trovava lì dove grazie ad un fotomontaggio ne abbiamo riposizionata una delle tante che, acquistate dalla ex Giunta Boccuzzi, sono ora accatastate presso il deposito all’interno del Centro Carni di piazza Pino Pascali.

Va detto che più volte abbiamo assistito a cittadini, quasi sempre anziani, che, fermando e in strada il consigliere Pietrosanti che abita nelle vicinanze, gli sollecitavano il ripristino della panchina dopo che questa era stata tolta in occasione delle “orecchie” ai quattro angoli dell’incrocio Platani/Tor de Schiavi e di essere pronti a raccogliere delle firme in calce ad una richiesta da inviare al Municipio. Quel V municipio, lo stesso a cui il consigliere Pietrosanti ha già fatto dal mese di gennaio una richiesta in tal senso.

Noi come mezzo di informazione locale abbiamo appurato che la collocazione di queste panchine in cemento bianco posizionate è stata fatta anche in giardini e aree verdi dove non sembrerebbero proprio essere idonee e quindi non si comprende il perché questa richiesta che tra l’altro è un ripristino, non venga esaudita.

Come sempre, vedremo e riferiremo, speriamo, una buona notizia.

