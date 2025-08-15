“La ragazza con lo zaino verde” di Elisa Castiglioni, un libro per l’estate

“Tengo appeso all’ingresso di casa lo zaino verde con cui andavi a passeggio in montagna per gli stessi boschi dove hai combattuto da partigiano. Prima di uscire di casa, mentalmente, lo indosso e con te accanto cammino.” (Elisa Castiglioni, da “La ragazza con lo zaino verde”, Il Castoro, 2021)

Spesso vengono citate le parole che Antonio Gramsci scriveva sull’Ordine Nuovo l’11 Febbraio del 1917, per esternare tutto il suo odio per gli indifferenti, quelli che restano a guardare e aspettano che quel tempo passi, per tornare alla loro vita di sempre, quando c’è invece da impegnarsi!

Non è mai una cosa semplice decidere di impegnarsi. Non lo è stato soprattutto negli anni dal 1943 al 1945, quando si trattò di scegliere la parte della Storia dalla quale schierarsi, soprattutto per una generazione che era nata e vissuta per 21 anni di seguito sotto il fascismo. Ma, allo stesso tempo, ci dimostra anche come quella scelta – una volta fatta – fosse per così dire definitiva, nel senso che per molti e molte significò giocarsi la vita e, per chi sopravvisse, rimanervi fedele per il resto dei propri giorni.

Mi riferisco – con tutta evidenza – alla scelta partigiana di cui parla il Romanzo del quale oggi vi propongo la lettura. Un Romanzo scritto da una nipote per ricordare e onorare il Nonno Partigiano. Il Nonno Pietro. Un Romanzo in cui i personaggi tratteggiati e la storia raccontata hanno solidi appigli con la realtà vissuta in quegli anni da molti giovani.

Si tratta di “La Ragazza con lo Zaino Verde”, scritto da Elisa Castiglioni – scrittrice 50enne di Busto Arsizio che ha studiato narrativa e scrittura per ragazzi negli Stati Uniti. Insegna Lingua e Cultura Italiana presso il Centro IES Abroad, di Milano. Tiene Laboratori di Scrittura e si occupa di Formazione per Insegnanti – e mandato in Libreria, nel 2021, dalla Editrice il Castoro. La lettura del Romanzo – selezionato tra i White Ravens 2022, la Classifica annuale dei migliori albi e libri per ragazzi, a livello internazionale – è consigliata a partire dagli 11 anni, dunque il Libro, può essere un buon regalo per figli e nipoti, ma anche una buona lettura per genitori, zii e nonni.

Ispirato a una storia vera, un romanzo per ragazzi che ha il coraggio di mostrare il fascino pericoloso della dittatura, negli anni che precedettero e prepararono la Resistenza. Una storia di formazione e di ribellione capace di incrinare l’ordine di un’intera vita, e di amicizie forti come l’acciaio.

La storia di Alida

Siamo nel 1924, a Varese, e Alida, la ragazza del titolo, ha 14 anni. Fascista per nascita, serena e orgogliosa nella sua uniforme da Giovane Italiana, è in partenza per la Colonia estiva di Cattolica ed è innamorata di un coetaneo. Non ha dubbi sull’importanza di amare la ‘Patria fascista’, né sul fatto che il duce sia un buon Capo di governo, che vuole solo il bene del suo popolo. La sua vita procede monotona tra i banchi di scuola (all’ingresso una scritta recita: “BENITO MUSSOLINI AMA MOLTO I BAMBINI. I BIMBI D’ITALIA AMANO MOLTO IL DUCE”) le adunate delle “Giovani Italiane”, con le ore di ginnastica, il canto di “Giovinezza” e la Colonia estiva.

Mussolini investe nei giovani, ovvero l’”Opera Nazionale Balilla”

“L’Opera nazionale balilla per l’assistenza e per l’educazione fisica e morale della gioventù, fondata con una legge dell’aprile 19262 , giustamente definita come «l’intervento di politica pedagogica più congeniale al nuovo regime», come «la vera scuola del Fascismo», non doveva essere una semplice risposta all’esigenza di consolidare l’organizzazione giovanile del regime, bensì doveva essenzialmente inserire i giovani nell’ordinamento giuridico dello Stato e portare avanti quel processo di integrazione tra partito e Stato in quanto organizzazione di massa ed espressione della politica totalitaria del regime. Come nessun’altra istituzione, infatti, l’ONB divenne in pochi anni il simbolo e la vetrina dell’Italia fascista: nella popolare figura del Balilla si concretizzava la visione mussoliniana delle nuove generazioni fasciste. I ragazzi dagli 8 ai 14 anni.



Ma poi qualcosa di molto brutto accade a persone molto vicine ad Alida: l’amica Miriam, in quanto ebrea, è umiliata dai compagni e dalla Maestra, costretta a lasciare la Scuola e deve fuggire all’estero con la famiglia. Poi tocca all’adorata ed emancipata zia giornalista, Isabella, che sparisce nel nulla. Alida scopre allora il vero volto del fascismo, quello della violenza e della sopraffazione, e inizia la sua drammatica presa di coscienza, che la conduce a discostarsene intimamente e a scegliere con chi e da che parte stare, anche compiendo rinunce dolorose.

Quella di Alida è una scelta difficile, una scelta che fece anche il Nonno Pietro della Castiglioni e che – in un diario ritrovato molti anni dopo dall’Autrice – lui stesso indicava come un “dilemma interiore” iniziato “con un tradimento” nelle cose che gli erano state insegnate e nelle quali credeva fino a quando l’assassinio di Matteotti, l’aggressione a Don Minzoni e la morte di Antonio Gramsci non gli avevano aperto gli occhi sulla vera natura del fascismo, indicandogli quale fosse la parte giusta della Storia dalla quale schierarsi e quale fosse la strada da percorrere; strada che porterà Nonno Pietro, al tempo 19enne, al partigianato sulle sue montagne, quelle su cui amava fare lunghe passeggiate, con in spalla il suo zaino verde

E quella scelta – scrive ancora la Castiglioni nella Nota Storica che chiude il Romanzo – è rimasta “appiccicata” al Nonno Pietro per tutta la vita, il Nonno Partigiano che combatté nel Gruppo delle Cinque Giornate e poi nella Battaglia del San Martino; il Nonno Pietro che, ad ogni 25 Aprile, tirava fuori il suo Tricolore e lo appendeva al balcone, “poi” – scrive ancora la Castiglioni – “passava il resto della giornata in silenzio e meditazione”, a ricordare i suoi compagni partigiani “che non ha mai dimenticato.”; i compagni morti in guerra i cui nomi, Nonno Pietro, aveva segnato, sul suo Diario. Il Nonno Pietro, che non amava la guerra e che diceva che: “per la libertà si combatte ogni giorno e non solo quando c’è una guerra” e che andava spesso nelle Scuole a raccontare ai ragazzi e alle ragazze la Storia e le storie (tra cui la sua) di chi aveva combattuto su quelle montagne, per la libertà di tutti.

I Partigiani del San Martino

“La vicenda può partire dall’8 settembre 1943 a Porto Valtravaglia quando, appresa la notizia dell’armistizio dalla radio, il ten. Colonnello Carlo Croce intuì che presto il territorio italiano sarebbe stato preso d’assalto dai tedeschi. Cercò con ogni mezzo di raccogliere soldati, armi e munizioni per preparare un’azione di difesa, ma con scarsi risultati, dal momento che la confusione era totale e molti preferirono rifugiarsi in Svizzera e disertare. Croce, con un centinaio di uomini, decise di trasferirsi a Roggiano, riparandosi nelle postazioni militari costruite nella prima guerra mondiale, dove raccolse altre armi e munizioni; insieme a un centinaio di uomini si trasferì poco dopo in Villa San Giuseppe ex caserma Luigi Cadorna, a Vallalta di San Martino.

Il primo impegno fu di dotarsi di un nome: “Esercito Italiano – Gruppo Monte San Martino di Vallata Varese” e di un motto “Non si è posto fango sul nostro volto”.

Gli uomini del San Martino furono sostenuti sia dai componenti del Comitato Nazionale di Liberazione di Varese che dal clero e dalla popolazione locale. Intanto i tedeschi, per mano di infiltrati che fingendosi partigiani avevano ottenuto precise informazioni sullo stato del nemico, erano sempre più intenzionati a scatenare la repressione, soprattutto in vista dell’arrivo degli Alleati anglo-americani. Il 13 novembre ebbe inizio infatti lo stato di assedio, che si concretizzò il 14 novembre con l’arrivo a Rancio Valcuvia del comando tedesco del 15° Reggimento di Polizia agli ordini del ten. col. Von Braunschweig e l’arrivo di uomini della Guardia di Frontiera, di pattuglie di artiglieri e della milizia fascista.

Nei paesi dei dintorni vennero sequestrati e rinchiusi negli edifici pubblici e nelle chiese tutti gli uomini dai 15 ai 65 anni, alcuni dei quali subirono pesanti torture e interminabili interrogatori. Intanto i tedeschi avevano chiesto e ottenuto l’intervento aereo, che il 14 novembre bombardò a tappeto l’intera zona dove erano stanziati i partigiani.

Alcuni di essi riuscirono a salvarsi riparando in Svizzera, ma altri meno fortunati vennero catturati e fucilati. I tedeschi infierirono contro i partigiani anche dopo che ormai erano sicuri di avere vinto, radendo al suolo Villa San Giuseppe e la chiesetta di S. Martino. Il Colonnello Croce riuscì a fuggire in quella circostanza, salvo poi rientrare pochi mesi dopo per continuare a dare il suo apporto alla lotta di Liberazione. Rientrò infatti in Italia il 13 luglio 1944 ma venne quasi subito intercettato, ferito e torturato dai tedeschi, che infierirono al punto da provocarne la morte, avvenuta il 24 luglio 1944.”



Certo, ci sono molti altri Testi su cui meditare e riflettere, se si vuole capire il perché del fascismo, di quella guerra “fratricida” (come diceva sempre il Nonno Pietro) e della scelta partigiana di un’intera generazione di uomini e di donne, ma anche di ragazzi e ragazze. Ma anche un Romanzo può servire, dunque è importante trovargli un posto nelle nostre librerie casalinghe.

