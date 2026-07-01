La Roma perde la sua anima: Bruno Conti dice addio a Trigoria dopo 53 anni

Ci sono date che segnano la fine di un’epoca calcistica e l’addio di oggi è di quelli che fanno tremare le fondamenta del tifo romano. Bruno Conti lascia la Roma.

Dopo 53 anni trascorsi ininterrottamente all’interno del club – prima da raccattapalle, poi da fuoriclasse assoluto, allenatore e infine da scopritore di talenti per il settore giovanile – la leggenda giallorossa ha deciso di varcare per l’ultima volta i cancelli del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.

L’annuncio, intriso di una commozione profonda, è arrivato a sorpresa durante una serata al Grand Slam Padel Show, il circolo sportivo capitolino che Conti gestisce insieme al socio Andrea Antonini.

Davanti a una platea di amici e tifosi, il campione del mondo del 1982 ha ufficializzato la scelta di non rinnovare il contratto con la società della famiglia Friedkin, precisando che il legame affettivo resterà comunque eterno, soprattutto in vista del centenario del club.

Il pianto a Trigoria: «A 71 anni sento il bisogno di fermarmi»

Un addio maturato in silenzio, senza clamori mediatici, ma doloroso come uno strappo alla bandiera. Bruno Conti ha spiegato così, con la voce spezzata, le ragioni del suo passo indietro:

«Per ogni cosa nella vita c’è un inizio e c’è una fine. Quando nei giorni scorsi ho svuotato definitivamente il mio ufficio a Trigoria e ho salutato tutti i dipendenti storici, ho pianto. È stato un momento fortissimo. A 71 anni ho sentito che era arrivato il momento di fermarmi, di dedicarmi a mia moglie, alla mia salute e alla mia famiglia».

Da Campione del Mondo a “Re Mida” del vivaio romano

La storia di Bruno Conti con la maglia della Roma è un romanzo d’amore e di trofei. È stato l’ala destra imprendibile della squadra che conquistò lo storico Scudetto del 1983 sotto la guida di Nils Liedholm, ha sollevato cinque Coppe Italia e ha accarezzato il tetto d’Europa nella sfortunata finale di Coppa dei Campioni persa ai rigori contro il Liverpool nel 1984.

Nel 1982, in Spagna, si laureò Campione del Mondo con l’Italia, venendo ribattezzato da Pelé come “il vero fuoriclasse del torneo”.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, dal 1994 ha reinventato il proprio mito trasformandosi nel più grande talent scout del calcio italiano.

Sotto la sua ala protettrice e la sua intuizione sono cresciuti generazioni di romani e romanisti: da Daniele De Rossi ad Alberto Aquilani, da Alessandro Florenzi fino all’attuale capitano Lorenzo Pellegrini. Ma la firma di Conti c’è anche dietro alla crescita recente di campioni azzurri del calibro di Riccardo Calafiori, Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, fino alle ultime gemme sfornate dal vivaio come Edoardo Bove e Niccolò Pisilli.

Nei momenti di tempesta, poi, Bruno non si è mai tirato indietro: ha guidato la prima squadra nel tragico post-Delneri nel 2005 e, più recentemente nel 2023, è tornato a sedersi sulla panchina dell’Olimpico contro la Salernitana per sopperire alla squalifica di José Mourinho.

Il messaggio del figlio Daniele: «Sei stato un fuoriclasse nella vita»

Subito dopo l’annuncio, il mondo del calcio si è stretto attorno a “MaraZico”. Il messaggio più toccante è arrivato dal figlio Daniele Conti, storica bandiera e capitano del Cagliari: «Papà, si chiude un capitolo immenso. Per 53 anni la Roma è stata la tua seconda pelle e la tua casa. Hai vinto tutto sul campo, ma il trofeo più grande lo hai conquistato crescendo noi. Sei stato un fuoriclasse con il pallone tra i piedi e un campione assoluto nella vita quotidiana. Sarò sempre orgoglioso di te».

Con l’addio di Bruno Conti, la Roma non perde solo un dirigente del settore giovanile, ma l’ultimo cordone ombelicale con la sua identità storica e popolare.

Da domani la scrivania di Trigoria sarà vuota, ma il nome di Bruno Conti rimarrà scolpito per sempre nel cuore di una città che lo ha eletto, da tempo, a suo re eterno.

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