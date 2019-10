La Zucca magica inaugura il restyling

Il 30 settembre 2019 le molte persone accorse per l’inaugurazione del playground, anche nella speranza di incontrare la Sindaca (come pure si era vociferato) non sono rimaste deluse. Infatti si sono potute consolare degustando un caffè oppure godersi un gelato al bar “La Zucca magica”.

Bar che abbiamo trovato completamente rinnovato negli arredi e così abbiamo appreso di una inaugurazione vera del restyling del locale. Quest’ultimo è stato preso d’assalto dai bambini che sono soliti ritrovarsi da un po’ di tempo al loro playground, gradito anche dagli sportivi e dai podisti che frequentano il parco di Tor Tre Teste e La Zucca magica.

Bambini e atleti che dovranno ringraziare tutti quelli che si sono battuti per ottenere la nuova localizzazione del playground, circondato dalle abitazioni, davanti alla Banca nazionale del lavoro, in via Giorgio Enrico Falck sopra il tunnel della Prenestina bis.

Angelo Cinat