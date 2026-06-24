L’Accademia Danza Siempre Pa’lante conquista l’Europa

Oggi, 24 giugno 2026 sono state accolte nella Presidenza del IV municipio le atlete dell’Accademia Danza Siempre Pa’lante, una straordinaria realtà del territorio che ha portato il nome del IV Municipio e di Roma sui più importanti palcoscenici internazionali della danza sportiva.

Ai Campionati Europei IDO 2026 di Danze Caraibiche, disputati a Klagenfurt in Austria, le giovani atlete hanno conquistato risultati eccezionali, frutto di passione, sacrificio, impegno e talento.

“Per questo – afferma la vice Presidente del IV municipio Annarita Leobruni – abbiamo voluto consegnare loro un riconoscimento istituzionale, come segno di gratitudine e orgoglio per aver rappresentato al meglio la nostra comunità e aver raggiunto traguardi che danno prestigio a tutto il territorio.

Un ringraziamento ai maestri Tiziano Caleffi e Valentina Barcellona, che con professionalità e dedizione accompagnano ogni giorno la crescita sportiva ed educativa di tante ragazze e ragazzi. Complimenti a tutte le atlete per i risultati raggiunti e per l’esempio positivo che rappresentano per le nuove generazioni. Il vostro successo è il successo di tutta la nostra comunità“.

L’Accademia Danza Siempre Pa’Lante

L’Accademia Danza Siempre Pa’Lante nasce nel 2012 dall’unione artistica, e non solo, dei Maestri Tiziano Caleffi e Valentina Barcellona atleti pluripremiati sul panorama nazionale e internazionale.

L’Accademia vanta un gruppo di agonisti nel settore della danza sportiva che si differenzia principalmente per grinta, disciplina e risultati meritevoli nelle competizioni nazionali.

Volontà dei Maestri è quella di creare contaminazioni di diverse specialità artistiche grazie all’inserimento di corsi di canto, musica e teatro.

Si pongono quindi l’obbiettivo di trasformare, nel tempo, la scuola in un polo interdisciplinare e di formare non solo ballerini...ma veri e propri Artisti.

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