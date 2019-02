L’arte di un buon massaggio e i suoi benefici

Mercoledi 13 febbraio 2019 alle 18,15 la Farmacia Federico in via Prenestina 692 ha organizzato un incontro in cui la bravissima estetista Maia spiegherà i principi base di un buon massaggio e i principali errori da evitare.

Naturalmente l’incontro è gratuito, ma su prenotazione (tel. 062275069).

Stop allo stress… sì alle coccole è l’invito che viene rivolto a chi desidera partecipare ed anche a prendersi maggior cura di sé e del proprio corpo.