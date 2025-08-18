Lavori Metro C, la programmazione fino a settembre

Continuano i lavori per il prolungamento del tracciato della metro C da San Giovanni al Colosseo.

Ecco come cambia il servizio: proseguirà sino a domenica 24 agosto il servizio regolare senza la limitazione serale.

Dalla domenica al giovedì, le ultime corse dei treni sono alle 23:30, nelle serate/notti del venerdì e del sabato le ultime partenze dai capolinea sono all’1:30.

Dal 25 al 29 agosto sarà di nuovo in vigore la limitazione serale con le navette bus MC San Giovanni-Pantano e MC3 San Giovanni-Parco di Centocelle in servizio dopo le ultime corse dei treni da Pantano alle 20:30 e da San Giovanni alle 21.

Poi nel week end del 30 e del 31 agosto nuova chiusura totale sull’intera linea e bus al posto dei treni.

Dal 1 al 19 settembre torna la limitazione serale con le ultime corse dal capolinea di Pantano alle 20:30 e dal capolinea di San Giovanni alle 21, per poi affidare il collegamento alle navette bus MC San Giovanni-Pantano e MC3 San Giovanni-Parco di Centocelle.

Il 20 e 21 settembre nuovo week end di chiusura totale con servizio bus sostitutivo.

Informazioni e aggiornamenti su romamobilita.it e atac.roma.it .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.