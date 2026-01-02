Lazio, 21 milioni per la rivoluzione dei rifiuti: impianti pubblici verso l’intelligenza artificiale

Non più solo raccolta, ma vero e proprio recupero di materia. La Regione Lazio accelera sulla transizione ecologica con un bando da oltre 21 milioni di euro destinato esclusivamente ai soggetti pubblici.

Dopo il fondo da 18 milioni per la raccolta differenziata, questo nuovo pilastro della strategia regionale punta dritto al cuore della filiera: gli impianti di trattamento.

Chi può partecipare e quanto si può ottenere

Il bando è “blindato” per il settore pubblico. Possono presentare domanda:

Enti Locali (Comuni, Province, ecc.);

Società partecipate al 100% da capitale pubblico che siano proprietarie o gestrici di impianti di trattamento/riciclo nel Lazio.

Nota bene: Sono esclusi i centri di raccolta comunali (isole ecologiche) e gli impianti di compostaggio di comunità. Il contributo può coprire fino al 100% delle spese, con un minimo di 200mila euro e un massimo di 5 milioni di euro per singolo intervento.

Robotica e AI: cosa verrà finanziato

La vera novità del bando è la spinta verso l’innovazione “high-tech”. I fondi potranno essere utilizzati per:

Macchinari di ultima generazione: Presse, vagli e trituratori per aumentare la capacità di selezione.

Tecnologie “Smart”: Introduzione di Intelligenza Artificiale e robotica per il riconoscimento automatico dei materiali, garantendo un riciclato di qualità superiore.

Efficienza energetica: Interventi di revamping per tagliare i consumi di elettricità e acqua nei processi industriali.

Monitoraggio: Sistemi digitali avanzati per tracciare i flussi di rifiuti in tempo reale.

La visione di Ghera: «Meno discariche, più risorse»

«Questo provvedimento è un segnale importante per una gestione sempre più efficiente del ciclo dei rifiuti», ha dichiarato l’assessore Fabrizio Ghera. L’idea di fondo è quella di trasformare gli impianti da semplici “centri di smaltimento” a nodi essenziali dell’economia circolare, capaci di reimmettere sul mercato materiali purissimi e di valore, pronti per una nuova vita.

