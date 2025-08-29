Lazio, al via il bando straordinario per gli allevatori colpiti dalla Blue Tongue

Una risposta immediata a un’emergenza che rischia di mettere in ginocchio interi allevamenti. La Regione Lazio ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale il bando straordinario a sostegno degli allevatori ovicaprini colpiti dal Blue Tongue Virus (BTV), che da fine maggio ha colpito duramente il comparto zootecnico regionale.

L’intervento, promosso dall’assessorato all’Agricoltura, mette sul tavolo una prima dotazione di 300mila euro, cifra che potrà crescere in base al numero delle richieste, per fornire ristori rapidi e concreti a chi ha subito perdite.

Cosa prevede il bando

Gli indennizzi copriranno:

il 90% del valore dei capi ovicaprini deceduti, calcolato secondo i prezzi ISMEA;

l’80% delle spese di smaltimento delle carcasse, fino a 60 euro per animale.

Potranno presentare domanda gli allevatori del Lazio con fascicolo aziendale aggiornato su SIAN, codice stalla attivo e iscrizione alla Banca Dati Nazionale.

Le istanze si presenteranno dall’8 settembre 2025, esclusivamente online sul portale webapp.regione.lazio.it/bluetongue.

La procedura sarà “a sportello”: chi prima presenta la domanda, avrà priorità fino a esaurimento fondi.

Le parole dell’assessore

“Con questo intervento concreto – sottolinea Giancarlo Righini, assessore regionale all’Agricoltura – vogliamo dare una boccata d’ossigeno agli allevatori messi in ginocchio dal virus. È una misura rapida e mirata, che garantisce un ristoro immediato e che si inserisce in un percorso più ampio di sostegno al settore agricolo e zootecnico del Lazio”.

Il sostegno delle associazioni

Accolta con favore la misura anche da Coldiretti Lazio. Il presidente David Granieri ha parlato di “una risposta concreta alle difficoltà degli allevatori”, ricordando come la Regione abbia dato seguito alle sollecitazioni arrivate dal mondo agricolo: “Servivano strumenti rapidi e chiari: questo bando va nella giusta direzione. Ma continueremo a monitorare la situazione e a chiedere ulteriori interventi se necessario”.

