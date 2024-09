Lazio-Hellas Verona: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Questa sera alle ore 20:45, la Lazio ospiterà l’Hellas Verona allo Stadio Olimpico per la quarta giornata di Serie A. I biancocelesti, reduci dal pareggio 2-2 contro il Milan prima della sosta, cercheranno di tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi.

Le ultime dalle panchine:

Per la Lazio, Marco Baroni sembra orientato a schierare Mario Gila, favorito su Gigot, al centro della difesa accanto a Romagnoli, con Lazzari e Nuno Tavares sulle fasce.

A centrocampo torna Rovella affiancato dall’intoccabile Guendouzi. In attacco, Castellanos sarà l’unica punta, supportato dal tridente Isaksen, Dia e capitan Zaccagni. In porta, Provedel resta favorito su Mandas.

Per l’Hellas Verona, Montipò difenderà i pali, mentre in attacco Tengsted sembra in vantaggio su Mosquera. Sulla trequarti agiranno Suslov, Harroui e Lazovic, pronti a cercare spazi nella difesa laziale.

Lazio-Hellas Verona, le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengsted. All.: Zanetti

Lazio-Hellas Verona, dove vedere la partita:

La partita fra Lazio ed Hellas Verona sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky.

