Lazio protagonista al Salone Nautico di Genova: eccellenze, progetti e una visione di Blue Economy

Il Lazio si affaccia sul palcoscenico più prestigioso della nautica internazionale con una vetrina d’eccellenza: “Lazio Blue”, l’area espositiva che porta al Salone Nautico di Genova 2025 cantieri, aziende e consorzi che raccontano la forza e l’innovazione della filiera regionale.

Una mattinata intensa tra stand, incontri e strette di mano quella vissuta dalla vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, che ha visitato le imprese laziali accompagnata dall’ingegnere Raffaele Latrofa, Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

«La nautica è un volano per l’economia regionale – ha dichiarato Angelilli – ma deve inserirsi in una visione più ampia di valorizzazione della Blue Economy. Dopo Genova e Cannes, stiamo lavorando al primo Salone dell’Economia Blue del Lazio, nel 2026: un evento diffuso che metterà in rete porti, turismo costiero, innovazione e sostenibilità».

I numeri della Blue Economy laziale

35.747 imprese attive: il Lazio è la prima regione italiana per numero di aziende del settore.

7,4% di occupati e 6,7% di valore aggiunto: il Lazio è tra le prime regioni per impatto economico e lavoro generato dal mare.

383 km di costa, 22 Comuni costieri e due isole, Ponza e Ventotene.

Civitavecchia: primo porto crocieristico in Italia e secondo in Europa.

Il nuovo Piano dei Porti: un salto in avanti dopo 28 anni

Approvato di recente, il Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale segna una svolta per la portualità laziale:

7 nuovi approdi turistici in arrivo, da Tarquinia a Formia, passando per Ponza e Terracina.

Ogni approdo potrà ospitare 300-500 posti barca, rispondendo alla crescente domanda lungo la costa.

L’obiettivo: superare limiti infrastrutturali vecchi di decenni e rilanciare lo sviluppo turistico ed economico-marino.

Strategia e investimenti

35 milioni di euro già stanziati per la Blue Economy, di cui 18 per i Comuni costieri.

90 milioni per la lotta all’erosione costiera.

400mila euro per l’internazionalizzazione delle imprese, con il sostegno alla partecipazione a fiere globali come Genova, Cannes e Blue Planet Economy Expoforum.

«La nuova legge sui porti è una svolta concreta – ha aggiunto Angelilli –. Non si tratta solo di costruire approdi, ma di trasformare il mare in un asset produttivo, turistico ed ecosostenibile. E Genova è la vetrina perfetta per raccontare le eccellenze del Lazio».

La vicepresidente ha preso parte anche al Gruppo Tecnico Economia del Mare promosso da Confindustria, momento di confronto ai massimi livelli su strategie e futuro del settore.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.