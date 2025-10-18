Lazio, Rocca a confronto con gli USA: “Siamo il polo naturale per le scienze della vita in Europa”

Un ponte tra Roma e Washington, tra ricerca, impresa e innovazione. Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha partecipato alla seconda edizione dell’incontro Italia–USA sulla cooperazione tecnologica e negli investimenti, un appuntamento che riunisce aziende, istituzioni e università da entrambe le sponde dell’Atlantico.

L’evento, promosso dal Transatlantic Investment Committee e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha riacceso i riflettori sul ruolo strategico del Lazio nell’economia dell’innovazione.

Rocca: “Il Lazio polo europeo delle biotecnologie”

Durante il panel dedicato a scienze della vita, biotecnologie e farmaceutica, Rocca ha messo in chiaro la centralità della regione in questo comparto ad alta specializzazione.

“Con oltre 300 imprese biotech e medtech e 26 centri di ricerca nei quali operano 10mila ricercatori, il Lazio è un polo naturale per le scienze della vita in Italia e in Europa,” ha dichiarato il governatore.

Un comparto che guarda con forza oltreoceano.

“Il nostro legame con gli Stati Uniti è già solido – ha aggiunto Rocca –. Le esportazioni, spinte proprio dal settore farmaceutico, continuano a crescere con un +25,2% annuo. Siamo pronti a costruire nuove alleanze con istituzioni, imprese ed ecosistemi dell’innovazione statunitensi.”

Il presidente ha poi incontrato un gruppo di investitori americani attivi nei settori delle biotecnologie, della farmaceutica e delle agro-tecnologie, aprendo un dialogo diretto per favorire nuovi investimenti nel territorio regionale.

Baldassarre: “Cultura e turismo, la chiave per attrarre il mondo”

Accanto al presidente, l’assessore Simona Renata Baldassarre, con delega a Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili, Famiglia e Servizio civile, ha preso parte al panel “Transatlantic Venture Platform” dedicato al turismo.

“Il Lazio è terra di bellezza, storia e innovazione – ha sottolineato –. Essere Regione d’Onore NIAF 2025 significa rafforzare il ponte culturale ed economico con gli Stati Uniti, valorizzando il turismo come leva strategica per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione.”

Un modello che guarda oltre Roma, per far conoscere i borghi, i percorsi e le meraviglie nascoste del territorio.

“Vogliamo usare il brand Roma come traino per far scoprire l’intero Lazio. La cultura attira un turismo consapevole, sostenibile, capace di generare opportunità per giovani, famiglie e imprese.”

Una visione internazionale

L’incontro tra istituzioni, imprese e investitori ha confermato la vocazione internazionale del Lazio, che oggi si candida a essere non solo un hub turistico e culturale, ma anche un laboratorio di innovazione e sviluppo sostenibile.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.