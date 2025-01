Lazio, sostegno ai volontari della Protezione Civile: istituito un fondo per gli infortuni

Un gesto concreto per chi mette la propria vita al servizio degli altri. La Regione Lazio ha istituito un fondo di solidarietà unico in Italia, destinato ai volontari della Protezione Civile che subiscono infortuni durante le operazioni di soccorso.

Una decisione che arriva dopo il tragico incendio dello scorso agosto a Torre Spaccata, un episodio che ha segnato profondamente la comunità locale e il sistema regionale di emergenza.

L’incendio a Torre Spaccata: un’operazione drammatica

Era il 21 agosto 2024 quando un devastante incendio ha avvolto l’area di Torre Spaccata, a Roma. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno rapidamente inghiottito campi e strutture, seminando caos e paura tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione Civile regionale a bordo del mezzo 4×4 Graelion, insieme ai Vigili del Fuoco.

Ma qualcosa è andato storto. Durante le operazioni di spegnimento, il fuoco ha raggiunto il veicolo dei soccorritori, costringendoli a una fuga disperata per mettersi in salvo.

Cristina, Francesco e Andrea, volontari della Protezione Civile, e Marco M., capo squadra dei Vigili del Fuoco di Frascati, sono riusciti a scappare in tempo, ma hanno riportato gravi ustioni.

Un’esperienza traumatica che ha lasciato cicatrici non solo fisiche, ma anche psicologiche.

Un aiuto concreto ai volontari in difficoltà

L’incendio di Torre Spaccata ha scosso le istituzioni regionali, facendo emergere la necessità di tutelare i volontari che, spesso, rischiano la propria vita senza alcuna garanzia in caso di infortunio.

Da questa consapevolezza è nato il nuovo fondo della Regione Lazio, che prevede contributi economici per coprire le spese mediche sostenute dai soccorritori feriti durante le loro attività.

I beneficiari del fondo potranno ottenere rimborsi per cure sanitarie, riabilitazione e terapie psicologiche, comprese quelle necessarie per trattare il disturbo da stress post traumatico (PTSD), una condizione comune tra chi ha vissuto situazioni estreme in contesti di emergenza.

“ Una promessa mantenuta”

“Dopo il tragico incendio di quest’estate a Torre Spaccata che ha visto coinvolti tre volontari della Protezione civile regionale, rimasti gravemente ustionati, come Regione Lazio abbiamo ritenuto doveroso approvare una norma nella legge di stabilità, attraverso la quale è stato istituito il Fondo di solidarietà per il volontariato di Protezione civile, con il quale destiniamo contributi economici ai volontari che abbiano subito infortuni nell’espletamento delle proprie attività.

Si tratta di una promessa mantenuta nei confronti dei nostri operatori che ogni giorno sono in prima linea per dare sostegno e garantire la sicurezza del nostro territorio nelle situazioni di emergenza” – dichiara l’assessore al Bilancio, all’Agricoltura e ai Parchi della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.