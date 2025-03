Le donne e la Resistenza al femminile

“Ogni guerra è una guerra civile. Ogni caduto somiglia a chi resta e gliene chiede ragione.” (Cesare Pavese (1908-1950) ”La Casa in Collina”, 1968)

*****

“Il mondo saprà dare il giusto valore alle nostre azioni? Una volta tornati alla libertà sapremo adattarci alla vita, al mondo fatto di menzogne e ipocrisie, oppure saremo degli spostati?” (Marisa Sacco, Partigiana combattente nelle Langhe, unica donna a combattere nella 3ª Brigata di Giustizia e Libertà con Giorgio Agosti, Dante Livio Bianco e Nuto Revelli)

******

Per le donne del tempo del fascismo – quello saloino e quello dell’occupazione nazifascista del nostro Paese – entrare nella Resistenza e farla sul serio, come avrebbero voluto, non è stata cosa facile.

Carla Capponi (1918-2000) gappista a 25 anni e Medaglia D’Oro al Valor Militare, racconta, ad esempio nelle sue Memorie, che – sebbene la chiedesse insistentemente – i suoi compagni non le davano un’arma – ché le donne, le compagne, secondo loro dovevano servire solo a mascherare la presenza dei compagni a fare, insomma, le “fidanzate”. Così, Elena (il nome di battaglia della Capponi) – ragazza romana di buona famiglia andata via di casa, all’alba di un giorno di Settembre del ‘43, per combattere i nazifascisti, prima a Porta San Paolo e poi in clandestinità – nella Roma occupata e in pieno giorno, sale su un tram e sfila l’arma ad un brigatista nero che non si accorge di nulla e lo fa con una tecnica sopraffina, degna del miglior borseggiatore capitolino.

Anche Maria Teresa Regard (1924-2000), pure lei gappista a 19 anni con il nome di Battaglia di “Piera” (decorata di Medaglia D’Argento al Valor Militare) ha raccontato, personalmente a chi scrive, di questa difficoltà che le donne inserite nel GAP avevano a farsi valere. E allora? Per dimostrare che anche lei, ragazza romana di una buona famiglia ginevrina, come i compagni maschi aveva fegato da vendere – sapeva cioè ‘sparare e sparire’, come dovevano saper fare quei combattenti partigiani di città – Piera, il 26 Dicembre del ’43, attacca da sola, a colpi di bombe a mano, il posto di ristoro dei militari tedeschi presso la Stazione Termini. E ancora, sempre da sola, fa saltare un treno tedesco carico di munizioni, fermo alla Stazione Ostiense e ogni volta, dopo quelle azioni, torna a vivere da clandestina e a fare quotidianamente i conti con tutte le difficoltà, non solo logistiche ma anche umane, che quella scelta le metteva davanti.

Poi, il 23 Marzo del 1944 arriva, per Elena e Piera e per altri dieci loro compagni dei GAP Centrali, il giorno dell’attacco partigiano di Via Rasella e quell’attacco, se non cambia da subito la vita di Elena e Piera lo farà nel dopoguerra, tempo nel quale i gappisti e le gappiste di Via Rasella dovranno difendere più volte in Tribunale le ragioni di quella loro scelta di lotta armata e tutto quello che da essa era derivato.

*****

La Storica Michela Ponzani, Ordinaria di Storia Contemporanea presso l’Università Romana di Tor Vergata – in un suo intervento sulla “Resistenza delle Donne”, poi diventato un podcast (https://www.raiplaysound.it/audio/2023/05/Storie-della-resistenza-Ep02-Michela-Ponzani-Le-donne-nella-Resistenza-7db1f285-b075-4e40-a15b-fbfae4394b78.html) – racconta di come la voce delle donne partigiane – e partigiane combattenti – sia rimasta, per molti anni dopo la fine della guerra, soffocata e quasi zittita. Per molti anni, la loro lotta, la loro sofferenza e, in molti casi, il sacrificio della loro vita non venne raccontato e valorizzato, come avrebbe dovuto. Quella voce non ebbe spazio nella Memoria della Resistenza che anche quelle donne avevano contribuito a costruire per chi – libero anche grazie a loro – quella Memoria poteva conoscere.

Questo silenzio durò molto a lungo dopo il 25 Aprile del 1945, finché Il 9 Maggio del 1965, nel Ventennale della Liberazione dal nazifascismo, il Secondo Canale del Servizio Pubblico RAI non mandò in onda – per il Programma “Prima Pagina” a cura di Brando Giordani ed Ezio Zefferi – un Documentario della Regista Liliana Cavani (Carpi, Modena, 12 Gennaio 1933) intitolato “La Donna Nella Resistenza”.

In quel Documentario in bianco e nero – per la prima volta in assoluto in Televisione e per quasi tutti i 47 minuti della sua durata – le donne partigiane – le donne irrise, torturate, abusate dalla canaglia fascista, ma che a quella canaglia nera avevano resistito anche senza armi – intervistate raccontano, in soggettiva, senza furore ideologico né odio ma con apparente semplicità, il perché della loro scelta e quello che quella scelta aveva impresso sulla loro carne, una volta catturate.

E quelle donne parlano, parlano a lungo, e raccontano, molto comprese nel loro ruolo di “portatrici di Memoria”, a volte commuovendosi, a volte restando molto serie e guardando fissa la camera di ripresa. Raccontano anche i momenti duri della cattura e delle torture successive. Così, ad esempio, racconta Maria Montuoro Partigiana di Palermo ma combattente in Lombardia, arrestata nel 1944 portata prima a San Vittore e poi a Ravensbruck e sopravvissuta:

“Quando siamo tornate dal campo di eliminazione, noi eravamo come delle persone ferite dentro perché noi ricordavamo il dolore la sofferenza nei confronti di un mondo – ed è anche logico – che voleva dimenticare la sofferenza. Noi ci facevamo delle illusioni per l’avvenire: Pensavamo di dover trovare un mondo che da questa prova avesse imparato la lezione.”.

Poi l’inquadratura passa oltre, ma si capisce che per quella donna, uscita viva dall’Inferno del Ponte dei Corvi, era chiaro che la sua sofferenza e quella delle sue compagne, al mondo fuori del Lager non aveva insegnato proprio nulla.

Le donne intervistate, in quei 47 minuti di Storia e Memoria, sanno di stare raccontando cose non raccontabili per la loro crudezza, ma nulla nascondono. La guerra, la Resistenza è stato anche questo e loro lo sanno bene. Lo sanno, perché c’erano, stavano dalla parte dei torturati e degli ammazzati per la libertà, stavano dalla parte giusta della Storia. Raccontano, e lo fanno per loro ma anche per le loro compagne che non ci sono più e dunque non possono farlo (https://youtu.be/j7p7v504j6M) (*).

Qualche numero al femminile e qualche nome

Le donne arrestate, torturate e condannate sono state 4.563,

le donne fucilate e cadute in combattimento furono 623;

le donne deportate in Germania furono circa 3.000;

le donne decorate con Medaglia D’Oro al Valor Militare sono state 19, di cui 15 alla Memoria. Ecco i loro nomi:

Irma Bandiera, Ines Bedeschi, Livia Bianchi, Gabriella degli Esposti- Reverberi, Cecilia Deganutti, Anna Maria Enriquez Agnoletti, Tina Lorenzoni, Ancilla Marighetto, Clorinda Menguzzato, Irma Marchiani, Norma Pratelli-Parenti, Rita Rosani, Modesta Rossi-Palletti, Virginia Tonelli, Iris Versari .

Un Capitolo importante di questa Resistenza delle donne è anche quello che ricorda e racconta delle donne partigiane deportate, come era stata Maria Montuoro. A questo proposito, riprendo qualche riga dall’Intervento di Anna di Gianatonio – Presidente della Sezione ANPI di Gorizia e Vice presidente dell’Istituto Regionale per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea del Friuli Venezia Giulia – intitolato «Femminile irritante». L’esperienza femminile nella Resistenza tra racconto privato e discorso storiografico” e pubblicato, il 2 Dicembre del 2015, sulla Rivista “Quantestorie”:

“Valentina Greco nel Saggio dedicato a Lidia Beccaria Rolfi racconta di un diario inedito, conservato nell’archivio personale della straordinaria autrice de Le donne di Ravensbrück . Si tratta di uno scritto coevo alla sua detenzione, quando, con un mozzicone di matita regalatole da un’infermiera e su minuscoli foglietti scritti nelle brevi pause del suo lavoro di operaia alla Siemens, annotava tutte le sue impressioni e le sue esperienze. Al ritorno dal lager Lidia racconta nel diario di essersi sentita ferita dalle continue allusioni che le venivano fatte sulle possibili violenze subite, avverte con imbarazzo una morbosa curiosità intorno alle vicende della detenzione nei campi nazisti. «Sembrava che avessero paura di sapere o meglio pensassero che alle spalle nascondessi una storia che era meglio non sapere, convinti di stendere un velo pietoso su un anno della mia vita che poteva nascondere cose che la gente per bene preferisce far finta di ignorare.” (qui l’integrale dell’intervento: https://www.openstarts.units.it/server/api/core/bitstreams/5b68c39f-abb4-44a8-b452-77d6ca6ecb98/content). (**)

*****

Oggi i racconti e la Memoria della Resistenza delle donne non sono più tabù. La Storica Benedetta Tobagi scrive, nel 2020, per i tipi dalla Casa Editrice Einaudi, un Romanzo-Saggio che nel titolo riecheggia quello del Documentario della Cavani, s’intitola: “La Resistenza delle Donne”. Nella quarta di copertina del Volume si legge:

“Le donne furono protagoniste della Resistenza: prestando assistenza, combattendo in prima persona, rischiando la vita. Una «metà della Storia» a lungo silenziata a cui Benedetta Tobagi ridà voce e volto, a partire dalle fotografie raccolte in decine di archivi. Ne viene fuori un inedito album di famiglia della Repubblica, in cui sono rimesse al loro posto le pagine strappate, o sminuite: le pagine che vedono protagoniste le donne.

La Resistenza delle donne è dedicato «A tutte le antenate»: se fosse una mappa, alla fine ci sarebbe un grosso «Voi siete qui». Insieme alle domande: E tu, ora, cosa farai? Come raccoglierai questa eredità?”.

Un Romanzo-Saggio non solo da leggere tutto d’un fiato, ma da tenere a portata di mano per leggerne qualche pagina quando ci dovessimo sentire stanchi di ricordare e ci trovassimo sul punto di dimenticare di che cosa anche le donne resistenti e partigiane ci hanno regalato: la libertà e la democrazia e di dimenticarci della fatica che anche loro hanno fatto per affermare il loro avere scelto, il loro esserci in un momento storico in cui bisognava decidere da che parte della Storia schierarsi, bisognava esserci e loro c’erano e ci sono state, fino in fondo.

———————–

(*) Nell’Ottobre del 1965 il lavoro della Cavani vinse il premio “Medusa d’Argento” per il Documentario televisivo, nella Sesta Edizione del Premio dei Colli di Este. Nell’Autunno 2020 “Le Donne nella Resistenza” è stato oggetto su Rai Storia di una puntata del ciclo “La tv di Liliana Cavani”, dedicato appunto alla produzione televisiva della regista carpigiana.

(**) Lidia Beccaria-Rolfi (1925-1996) è stata – con il nome di battaglia di “Maestrina Rossana” – una Partigiana combattente nella XV Brigata Garibaldi “Saluzzo”. Il 13 Marzo 1944 verrà arrestata dai fascisti della GNR, torturata e sottoposta ad una finta fucilazione, tutto ciò senza che avesse rivelato ai suoi torturatori nulla di quanto sapeva. Verrà poi consegnata alla Gestapo e, nella notte tra il 25-26 Giugno del 1944, sarà deportata nel Lager di Ravensbruck al quale sopravviverà, impegnandosi poi nel fare Memoria, con la voce e con gli scritti, di quanto aveva vissuto, perché tutti capissero e continuassero con altri mezzi quella lotta che anche le donne partigiane avevano scelto di combattere.

———————

UNA SEGNALAZIONE DA PARTE DELL’IRSIFAR (Anna Balzarro)

L’Irsifar con tutte le associazioni di Casa della memoria e della storia, con Udi-Roamana La Goccia e con la Biblioteca Europea, in occasione dell’8 marzo ha organizzato un’ iniziativa sulla rivoluzione delle donne nella Siria del post Assad.

L’incontro si svolgerà il 10 marzo alle h 17 presso la Casa della della memoria e della storia di Via San Francesco di Sales, 5 Roma.

Parteciperanno: Giovanni Russo Spena per la rivista Left, un’attivista della rete “Women defend Rojava”, l’avvocata Simonetta Crisci di Senzaconfine.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.