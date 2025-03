“Le note ballerine” di Manuela Villa a Euroma2

A Euroma2 il Caffè Letterario ospiterà questa settimana l’ultimo romanzo della cantante e autrice Manuela Villa, che torna in libreria, a distanza di due anni, con un racconto per ragazzi: Le note ballerine, edito da Risfoglia, catalogo interamente dedicato alla narrativa ludico-pedagogica per bambini e ragazzi dell’Armando Curcio Editore.

La presentazione si terrà davanti alla libreria La Feltrinelli al 2° piano del Centro Commerciale, venerdì 4 Aprile alle ore 17:00, alla presenza, oltre che dell’autrice, della nota psicoterapeuta, docente e saggista, la Dott.ssa Maria Rita Parsi specializzata nelle tematiche legate al disagio giovanile, e del Dott. D’Aleo, psicologo, psicoterapeuta e docente di Valutazione della Personalità presso l’Università Niccolò Cusano, che ha curato i contenuti speciali e la prefazione del libro.

Nel libro si racconta proprio una storia di difficoltà, ma al tempo stesso di inclusività.

Alessia ha 10 anni quando i suoi genitori, persone di buona famiglia e rispettabili che vivono per la serenità dei propri figli, notano qualcosa che turba la piccola e si mettono subito all’opera per capire quale sia il problema.

In realtà, si erano anche loro accorti di una certa svogliatezza nel fare i compiti, ma lo avevano imputato all’interesse assoluto che la ragazzina aveva nei confronti dello sport.

Dopo varie informazioni, avute anche dagli insegnanti di Alessia sul da farsi, riescono finalmente ad avere il primo appuntamento per eseguire una serie di test sulla loro figliola. La diagnosi: DSA. ù

Disturbo specifico dell’apprendimento. Mille interrogativi, sensi di colpa, bullismo e ignoranza faranno da padroni in un romanzo autentico che aiuterà tutti quei ragazzi e quegli adulti che vivono direttamente o indirettamente il medesimo problema.

Il racconto è arricchito, inoltre, dai contenuti informativi realizzati dallo psicologo Ettore D’Aleo con il fine di supportare, in maniera chiara, efficace e sintetica, la diffusione dell’informazione circa il tema DSA che risulta ancora, spesso, abbastanza nebuloso.

Con Le note ballerine, l’autrice racconta, attraverso gli occhi della protagonista, un problema fondamentale, ovvero la poca informazione che, soprattutto in passato, si aveva in merito al disturbo specifico dell’apprendimento, abbreviato DSA, e di come Alessia, la piccola protagonista del libro, abbia vissuto una serie di sfide e di difficoltà.

Manuela Villa si afferma nel mondo della musica e del teatro negli anni ‘90. Artista poliedrica: attrice, interprete e speaker radiofonica, è attenta a tutto ciò che la circonda, soprattutto a temi che riguardano il sociale.

Dopo aver pubblicato il suo primo libro autobiografico L’obbligo del silenzio nel 2007, edito dalla Armando Curcio Editore, scrive nel 2009 il suo primo romanzo La sposa e il diavolo raccontando l’orrore della violenza sulle donne. Nel 2021 pubblica un romanzo dal sapore noir, L’alimentatore e, nel 2022, L’ultimo carosello, edito da Armando Curcio Editore.

Ettore D’Aleo è un Docente con lunga esperienza in età evolutiva e adulta, psicologo, psicodiagnosta clinico forense e psicosessuologo clinico, iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio. Il Dott. D’Aleo è referente per i Dsa, per il Bullismo e Cyberbullismo presso il proprio Istituto, Municipio XIV. Ha una formazione specialistica in psicoterapia Umanistica e Bioenergetica. Attualmente è Docente a Contratto presso l’Università Cusano di Roma, Facoltà di Scienze Motorie alla cattedra di Psicologia.

Utilizza e integra nel suo lavoro tecniche espressive, creative, psico-corporee di bioenergetica e cognitivo-comportamentali. Svolge attività di consulenza e sostegno psicologico utilizzando un approccio centrato sulla persona. Già collaboratore con diverse emittenti televisive e radiofoniche sui canali del digitale terrestre per la divulgazione di best practice nel sociale e in particolare nel campo della riabilitazione e disabilità.

Maria Rita Parsi

Scrittrice, psicopedagogista, psicoterapeuta, docente, saggista, pubblicista. Nel 1974 ha fondato la Cooperativa “Collettivo G”, che per anni ha operato nelle periferie di Roma. Nel 1992 ha dato vita all’Associazione Onlus “Movimento Bambino Per e Con dei Bambini” che, nel 2005, è diventata “Fondazione Movimento Bambino Onlus”, di cui è Presidente. Da anni svolge un’intensa attività didattica e di formazione presso università, istituti specializzati, associazioni private. È Cavaliere della Repubblica (1986), Medaglia d’Oro della Camera dei Deputati (2007), Premio Borsellino (2009).

Già Unico Membro Italiano del Comitato ONU dei diritti del fanciullo (Ginevra 2012-2017). È stata consulente della Commissione Parlamentare per l’Infanzia (2002-2008). Più di cento sono le sue pubblicazioni tra saggi, romanzi, testi scientifici, poetici, politici, teatrali e noir. Tra cui, editi da Mondadori: I quaderni delle bambine (1995), La Natura dell’Amore (2005), Ingrati (2011), Amarli non Basta (2013), Se Non ti amo più (2017).

Inoltre: Generazione H (Piemme, 2017), Felici si può (Ed. Pagine 2018), Stjepan detto Jesus, il figlio – il romanzo dei bambini che vengono al mondo per salvarlo e per salvare i loro genitori (Salani, 2020), Per rivederti ancora (Ed. Pagine 2022), Per rivedermi ancora (Ed. Pagine 2023). È impegnata da 50 anni nella lotta agli abusi e ai maltrattamenti nei confronti dei bambini, dei ragazzi, delle donne e per la loro tutela giuridica e sociale.

