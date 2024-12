Le strade chiuse a Roma per il weekend: Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre

Weekend caratterizzato dalla Festività dell’Immacolata Concezione con la visita di Papa Francesco prima alla Basilica di Santa Maria Maggiore e poi a piazza Mignanelli per omaggiare la statua della Beata Vergine Maria. A seguire cerimonia di accensione dell’albero di Natale a piazza del Popolo e delle luminarie di via del Corso.

E ancora cortei e manifestazioni: tutte le informazioni sulla mobilità.

SABATO 7 DICEMBRE:

Sabato in centro, dalle 14 alle 16, corteo del movimento per il diritto all’abitare da piazza della Consolazione a piazza del Campidoglio, passando per vico Jugario e via del teatro Marcello. Attesa la partecipazione di 500 persone. Divieti di sosta su piazza della Consolazione e vico Jugario e possibili temporanee chiusure. Previste deviazioni delle linee H, 30, 44, 63, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3.

DOMENICA 8 DICEMBRE:

Mostra-mercato in via dei Castani, dalle 7 la strada verrà chiusa al traffico nel tratto compreso tra piazza dei Mirti a via dei Faggi. Temporanea deviazione percorso linee C5 – 313 – 542 – 556.

Processione a Torrevecchia. Dalle 10:30 alle 11:30 la processione religiosa da via Clodomiro Bonfigli percorrerà via Tebaldi, via Perusini, un breve tratto di via di Torrevecchia per rientrare in via Bonfigli. Possibili momentanee deviazioni per le linee 46, 49, 916, 546 e 907. Nell’area del Circo Massimo, si svolgerà la manifestazione politica “Atreju 2024“. Dalle 13 potrebbero essere chiuse al traffico via del Circo Massimo, via dei Cerchi, via dell’Ara Massima di Ercole e piazzale Ugo La Malfa.

Possibili deviazioni o limitazioni per le linee 51, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 715 e C3. Sempre sul fronte della viabilità, per “Atreju 2024” dall’8 al 14 dicembre divieti di sosta su: via del Circo Massimo, tra piazzale Ugo La Malfa e via della Greca; piazzale Ugo La Malfa; via dei Cerchi, tra via di San Teodoro e il civico 87; via dell’Ara Massima di Ercole.

Alle 15 all’Olimpico la Roma ospita il Lecce per la 15esima giornata di Serie A. Consueto piano della mobilità in zona stadio.

In occasione della Festività dell’Immacolata Concezione, poco dopo le 15, Papa Francesco farà visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio all’immagine “Salus Populi Romani”. Alle 15:45 il Santo Padre raggiungerà piazza Mignanelli, accanto a piazza di Spagna, per omaggiare la statua della Beata Vergine Maria.

Sotto il profilo della viabilità, previsti divieti di sosta sia in zona Santa Maria Maggiore che nell’area di piazza Mignanelli. Per motivi di ordine pubblico connessi agli spostamenti del Santo Padre e all’afflusso dei partecipanti alle due cerimonie, tra le 12 e le 17 di domenica previste chiusure al traffico in piazza Santa Maria Maggiore, via del Tritone e via del Traforo. Nella zona di piazza di Spagna, già dalle 10 saranno interdette al traffico piazza di Spagna, piazza Mignanelli, via di Capo Le Case, via dei Due Macelli, via della Propaganda, via di San Sebastianello, vicolo del Bottino, via in Arcione (nel tratto compreso tra vicolo del Gallinaccio e via del Traforo), via della Vite (tra via Mario de’ Fiori e via di Propaganda), via Frattina (tra via Mario de’ Fiori e via di Propaganda), via Borgognona (tra via Mario de’ Fiori e piazza di Spagna), via dei Condotti (tra via Mario de’ Fiori e piazza di Spagna), via delle Carrozze (tratto via Mario de’ Fiori e piazza di Spagna) e via Mario de Fiori.

Deviazioni o limitazioni saranno possibili per le linee bus 16, 51, 52, 53, 62, 63, 70, 71, 75, 80, 83, 85, 100, 160, 360, 492, 590, 649, 714, C3, Free 1 e Free 2. Su richiesta della Questura, inoltre, dalle 12 potrà essere chiusa la stazione Spagna della linea A della metropolitana.

Alle 18, in piazza del Popolo, cerimonia di accensione dell’albero di Natale e delle luminarie di via del Corso. Dalle 15 è prevista la chiusura della seguenti strade: viale Gabriele D’Annunzio, piazza del Popolo, via Ferdinando di Savoia (tra piazza del Popolo e via Maria Adelaide), via Principessa Clotilde, via Maria Cristina (tra via Maria Adelaide e via Principessa Clotilde), via Ripetta (tra via piazza del Popolo e via Brunetti), via del Corso ( tra via piazza del Popolo e via Brunetti), via del Babuino (tra via della Fontanella e piazza del Popolo).

