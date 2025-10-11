Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 ottobre

Nel weekend, la Metro C resterà chiusa e saranno in strada i bus sostitutivi MC e MC3. La Metro B1, invece, si fermerà solo sabato mattina dalle 5.30 alle 10.30, anche in questo caso con attivazione delle navette. Variazioni alla viabilità in zona Circo Massimo e piazza Sempione per eventi.

Nel pomeriggio di sabato, poi, corteo da piazza dei Condottieri a viale dell’Acquedotto Alessandrino con deviazioni bus. Domenica mattina, gare podistiche in zona Marconi e Cecchignola.

Nel Municipio X, invece, di scena il triathlon, sempre con modifiche per le linee bus. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 11 OTTOBRE

Sabato e domenica è in programma la chiusura totale della Metro C per i lavori di prolungamento del tracciato da San Giovanni al Colosseo (passando per Porta Metronia). Attivo il servizio bus sostitutivo con le linee MC San Giovanni-Casilina-Pantano e MC3 San Giovanni-Parco di Centocelle. Da lunedì 13 ottobre la Metro C sarà di nuovo regolare. Maggiori informazioni .

Nella mattinata di sabato, dalle ore 5.30 alle 10.30, Metro B1 sospesa. Per questo motivo saranno in strada i bus navetta nella tratta piazza Bologna-viale Jonio. Maggiori informazioni .

Fino a lunedì, modifiche alla circolazione per l’esposizione Fao “From seeds to foods – Dal seme al cibo” nel Parco di Porta Capena. Divieti di fermata, in particolare, in via Valle delle Camene e in viale delle Terme di Caracalla, tra via Valle delle Camene e piazza di Porta Capena. Maggiori informazioni .

Piazza Sempione parzialmente chiusa al traffico da venerdì a domenica per l’evento “Le associazioni incontrano Montesacro”.

Modifiche per la linea n92: i bus, provenienti dalla Stazione Termini, da via Maiella transiteranno lungo via Nomentana vecchia, via di Monte Sacro e via Cimone dove effettueranno capolinea provvisorio in concomitanza con la linea 211 (fermata numero 73874).

Variazioni alla circolazione nell’area del Circo Massimo e di viale delle Terme di Caracalla per la prestigiosa gara di equitazione “Longines Global Champions Tour”, in programma fino a domenica.

Le modifiche proseguiranno poi fino al 16 ottobre per attività organizzate dal Ministero dell’Agricoltura. Maggiori informazioni .

Nel pomeriggio è previsto un corteo da piazza dei Condottieri a viale dell’Acquedotto Alessandrino (nei pressi del Parco Giordano Sangalli). La manifestazione passerà da via Roberto Malatesta, via Zenodossio, via Gabrino Fondulo, via Alfonso Antonini, via della Marranella, via di Tor Pignattara, via Galeazzo Alessi, via Francesco Laparelli, via Ciro da Urbino, via Pietro Rovetti e via Carlo Della Rocca. Possibili rallentamenti per la viabilità a partire dalle ore 17. Deviazioni o limitazioni per le linee bus 81, 105, 409, 412, 545, MC e MC3.

Nel weekend, modifiche ai treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Ostiense a causa dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la fermata di Pigneto. Variazioni in particolare per le linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma – Cesano/Viterbo.

DOMENICA 12 OTTOBRE

Per una manifestazione socio culturale, dalle ore 7 a mezzanotte, chiusa al traffico via dei Castani (tratto compreso tra via dei Glicini e piazza San Felice da Cantalice). Deviazioni per le linee bus C5, 450 e 542.

Domenica mattina si corre la seconda edizione della “Marconi Running”, la gara podistica aperta a tutti. Chiusa al traffico, nella fascia oraria 9.30-11.30, la corsia preferenziale di viale Marconi nel tratto compreso tra via Blaserna e piazzale della Radio e via Pacinotti tra piazzale della Radio e il Ponte dell’Industria. Deviazioni per le linee bus 96 e 780.

Dalle ore 9 alle 12, è in programma la gara podistica “Cecchignola di Corsa”. Partenza da via de Bersaglieri e arrivo alla pista del centro sportivo olimpico dell’Esercito. Modifiche per la linea 763L (circolare) dalle ore 8 alle 12.30. Maggiori informazioni .

Nel Municipio X, per l’evento “Triathlon Olimpico Ostia 2025” previsto dalle ore 8 alle 14.30, chiuse le corsie centrali di via Cristoforo Colombo, tra piazzale Cristoforo Colombo e via del Lido di Castel Porziano, piazzale Cristoforo Colombo, piazzale Amerigo Vespucci e Lungomare Amerigo Vespucci. Temporanea deviazione delle linee bus 06, 07, 014, 070. Maggiori informazioni .

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.