Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 dicembre

Nel weekend previsti eventi natalizi, lavori e cortei. Sabato potature in viale Regina Margherita con modifiche per la linea 3. In piazza Indipendenza, nel pomeriggio, prevista una manifestazione con possibili chiusure traffico.

Domenica, all’Eur, la 23esima edizione della gara podistica “Roma Urbs Mundi”. Sia sabato che domenica, infine, sulla Tangenziale chiusure tra viale Tor di Quinto e largo Ferraris IV per lavori. Tutte le informazioni sulla viabilità e i trasporti.

SABATO 14 DICEMBRE

Sabato, per potature previste dalle 7.30 alle 17, sarà disattivata l’alimentazione elettrica della rete aera in viale Regina Margherita all’altezza dell’incrocio con via Salaria. Per tutto il giorno, i tram della linea 3 viaggeranno tra la stazione Trastevere e Porta Maggiore (linea 3L), mentre ci saranno bus navetta tra Porta Maggiore e Valle Giulia (linea 3nav).

Nel fine settimana del 14 e 15 dicembre previsti interventi di messa in sicurezza delle barriere fono-assorbenti (con eliminazione della vegetazione infestante) sulla Tangenziale. Nella fascia oraria 7.30-16 chiusure nel tratto del Foro Italico, direzione stadio, tra viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV.

Sabato, in piazza Indipendenza, dalle 16 alle 18 si svolgerà una manifestazione promossa dal “Movimento per il Diritto all’Abitare”. Entro le 9 della stessa giornata dovranno essere sgomberati tutti gli eventuali veicoli in sosta da piazza Indipendenza e da via San Martino della Battaglia. Possibili chiusure al traffico e deviazioni per le linee del trasporto pubblico secondo le modalità che saranno attuate dalla Polizia Locale e da Atac.

Presepe vivente all’Esquilino: dalle ore 13 si svolgerà la terza edizione del corteo storico che partirà da largo di Sant’Alfonso e comporterà la chiusura al transito di via Merulana, via dell’Esquilino, via Liberiana e piazza Santa Maria Maggiore.

All’iniziativa è prevista la partecipazione di circa 2000 figuranti, nonché la presenza di circa 1000/2000 fedeli. Previste modifiche per le linee bus 16, 70, 71, 360, 590, 649, 714 e C3.

Nel borgo Isola Farnese, nei giorni 14 e 15 dicembre, saranno chiuse al transito piazza della Colonnetta e via dell’Isola Farnese, per l’evento “L’Isola Natalizia”. Sarà deviata la linea 032.

Fino a domenica 15 dicembre, per lavori di manutenzione programmati da RFI nelle stazioni di Roma Tuscolana e Monterotondo-Mentana, alcuni treni subiranno variazioni di orario e cancellazioni e verrà attivato un servizio con bus. Maggiori informazioni .

DOMENICA 15 DICEMBRE

Domenica, dalle 6 alle 15, viale XVII Olimpiade sarà chiusa per un mercato natalizio. Deviata la linea 53 circolare.

Manifestazione socio-culturale in via della Baleniere. La strada sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra i numeri civici 2 e 137. Per tutto il giorno saranno deviate le linee bus 04, C4 e C13 e i collegamenti C02 e C20.

Sempre domenica è in programma la 23esima edizione di “Roma Urbs Mundi”, gara podistica con partenza e arrivo in piazzale dell’Industria, all’Eur. Per quel che riguarda il trasporto pubblico, dalle 7.30 sono previste deviazioni per le linee 30, 31, 73, 170, 708, 712, 714, 762, 763L, 767, 779F, 780, 788, 791, C7 e collegamenti C01, C10, L05, L50, M01, M10, M02, M20. Ulteriori info e percorso .

Dalle 11 alle 11.30 circa, a Primavalle previsto un motoraduno di Harley Davidson con questo itinerario: dal parcheggio del mercato di via Pasquale II, percorso su piazza Clemente XI, via Borromeo, piazza Capecelatro, via Maffi, via di Val Favara, via di Torrevecchia, via Gasparri, via Bembo e via Giovanni X.

Possibili deviazioni o rallentamenti per le linee bus 46, 49 e 916.

Fino al 6 gennaio, infine, è in vigore il piano mobilità per le festività natalizie. Saranno in strada le linee Free1, Free2 e 100, tre collegamenti gratuiti per gli utenti e in servizio tutti i giorni.

Attive dalle 9 e con ultima partenza alle 21, le tre linee raggiungono il Centro passando anche vicino alle stazioni metro e sono collegate con tre parcheggi a tariffa agevolata. Tutte le info anche su corse aggiuntive, estensione Ztl e car sharing.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale

