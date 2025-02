Le strade chiuse a Roma sabato 15 e domenica 16 febbraio

Weekend caratterizzato dall’appuntamento con la domenica ecologica, che prevede lo stop ai veicoli inquinanti nella Fascia Verde. Sempre domenica misure per un sit-in a piazza Santi Apostoli e la gara “X Milia”.

Sabato, invece, al via il Giubileo degli artisti e del mondo della cultura. In programma poi un corteo dal Circo Massimo a Testaccio con divieti già a partire dalla notte. Su un tratto della Salaria e in via degli Appennini, infine, modifiche per due cantieri. Tutte le informazioni sulla viabilità e i trasporti.

SABATO 15 FEBBRAIO

Al via il Giubileo degli artisti e del mondo della cultura. Fino al 18 febbraio più di diecimila persone provenienti da oltre 100 nazioni parteciperanno alle celebrazioni. Divieti di fermata e di transito nell’area di San Pietro. Maggiori informazioni .

Dalle 14.30 alle 18 corteo da piazzale Ugo La Malfa (Circo Massimo) a largo Frisullo (Testaccio). Dalla mezzanotte del 15 febbraio (la notte tra venerdì e sabato) divieto di fermata su piazzale Ugo La Malfa, piazza Giustiniani, via di Monte Testaccio (tra via Galvani e piazza Giustiniani) e largo Frisullo. Deviate o limitate le linee bus C3, 3, 23, 30, 75, 77, 81, 83, 118, 160, 280, 628, 715, 716, 718, 719, 775.

Da sabato 15 febbraio a sabato 8 marzo, a causa di un cantiere sulla rete gas, divieti di sosta e limite di velocità a 30 km/h in via Salaria, all’altezza di via Chiana e di via Taro. Divieti di sosta anche in via Taro, tra via Salaria e via Lariana e sulla stessa via Lariana tra il civico 7 e via Taro.

Fino al 17 febbraio in via degli Appennini divieto di sosta con zona rimozione sul lato destro del senso di marcia, tra piazza Caprera e il civico 46. In programma un cantiere con lavori di scavo da parte di Areti.

Allo stadio Olimpico, alle ore 18, si gioca la gara di serie A Lazio-Napoli. Consueto piano viabilità con divieti di fermata a ridosso dell’impianto e aree di parcheggio dedicate ai tifosi in particolare nelle zone di piazzale Clodio e di viale della XVII Olimpiade. 18 i collegamenti bus e tram che servono lo stadio: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982. Sabato e festivi, in determinate fasce orarie c’è anche la C3, che parte dalla stazione Tiburtina e ferma, tra l’altro, a piazza Mancini.

Da ricordare che anche il sabato, oltre al venerdì, l’orario della metropolitana viene prolungato fino all’1.30 di notte. Sulla linea C, per lavori, dalle ore 21 bus al posto dei treni. Orario prolungato anche per il tram 8: da piazza Venezia ultima corsa alle 3.29, dal Casaletto alle 3.

DOMENICA 16 FEBBRAIO

Stop ai veicoli inquinanti nella Fascia Verde per l’appuntamento con la penultima domenica ecologica. Divieti in vigore fra le 7.30 e le 12.30 e fra le 16.30 e le 20.30. Previste delle deroghe per i veicoli ibridi o elettrici, per quelli alimentati a Gpl o metano da Euro 3 in poi, per le auto benzina Euro 6. Via libera anche ai motorini 4 tempi da Euro 2 in poi, alle moto 4 tempi Euro 3 e successive, ai mezzi sharing, a quelli al servizio delle persone con disabilità.

Nell’ordinanza tutti i dettagli. Per l’occasione, in programma anche quattro percorsi di trekking urbano con l’obiettivo di favorire la sensibilizzazione ambientale e la scoperta a piedi di luoghi di valore storico, ambientale e culturale dei quartieri e territori della città.

Via dei Fori Imperiali, come sempre, sarà isola pedonale. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica a spostarsi sarà la nMB. Maggiori informazioni .

Per il mercato di Porta Portese, sono in programma le consuete deviazioni festive delle linee di bus 170, 719 e 781.

A piazza Santi Apostoli, dalle 11 alle 12.30, in programma un sit-in. Entro le ore 8 dovrà essere completato lo sgombero di veicoli in sosta sulla piazza, tra via Quattro Novembre e vicolo del Piombo.

Torna “X Milia”, la corsa su strada sulla distanza delle 10 miglia romane, pari a 14,8 chilometri. La manifestazione è prevista dalle 9 alle 12 nelle strade di Cecchignola, con partenza da via degli Arditi e arrivo sulla pista del centro sportivo olimpico dell’esercito. Deviazione, con disattivazione di quattro fermate, per la linea 763L. Maggiori informazioni .

Nel Municipio II, da domenica previsti divieti di sosta per potature a via Asmara e in via Makallè.

