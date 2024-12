Le strade chiuse a Roma, sabato 28 e domenica 29 dicembre

Sabato attivo il consueto piano mobilità nell’area del Foro Italico per la gara Lazio-Atalanta. Nell’intero weekend variazioni alla circolazione ferroviaria tra Tiburtina e Ostiense.

Domenica, invece, divieti e modifiche al trasporto pubblico per eventi in zona Villaggio Olimpico, piazza Barberini e via delle Baleniere.

Da ricordare, infine, che è in vigore il piano mobilità per le festività natalizie. Tutte le informazioni sulla viabilità e i trasporti

SABATO 28 DICEMBRE

Allo stadio Olimpico, alle 20.45, è in programma la gara di serie A Lazio-Atalanta. Il piano viabilità prevede già a partire da diverse ore prima della partita divieti di sosta temporanei nell’area del Foro Italico.

Divieti anche sul lungotevere della Vittoria, tra piazzale Maresciallo Giardino e via Timavo. Lo stadio è raggiungibile anche con il trasporto pubblico. Diciotto i collegamenti che servono l’area: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982.

A causa di lavori, sabato 28 e domenica 29 dicembre, in programma modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea FL1 Orte–Fiumicino Aeroporto (treni cancellati tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense), e sulla linea FL3 Roma–Cesano/Viterbo (treni cancellati tra Roma Ostiense e Roma Tiburtina). Servizio Leonardo Express da/per Fiumicino Aeroporto regolare. Maggiori informazioni .

DOMENICA 29 DICEMBRE

Mercato natalizio in zona Villaggio Olimpico: dalle 6 alle 15 chiuso viale della XVII Olimpiade. Modificato il percorso della linea bus 53 proveniente da piazza Mancini: da piazza Apollodoro continuerà su via Pietro de Coubertin, via Giulio Gaudini, quindi normale percorso; nell’itinerario di ritorno, da via Gaudini i bus continueranno su via Pietro de Coubertin, viale Tiziano, quindi il ritorno sull’itinerario consueto. Durante la deviazione, la linea 53 salterà le fermate 70464, 70219, 82605, 70221, 82604 e 70047.

In piazza Barberini, alle 17, evento in occasione della ricorrenza ebraica della Channukkah, con l’accensione del candelabro che posizionato nella piazza.

Entro le ore 9 e sino a cessate esigenze dovranno essere sgomberati tutti i veicoli in sosta, compresi i motoveicoli, i ciclomotori, i monopattini ed i velocipedi presenti. Previsto anche un servizio di viabilità per il rispetto della segnaletica. Sempre sino a cessate esigenze, sospese le fermate taxi nella stessa area.

In via delle Baleniere, per una manifestazione socio-culturale, strada chiusa al traffico tra i numeri civici 2 e 137. Per tutto il giorno deviate su percorsi alternativi le linee di bus 04, C4 e C13 e i collegamenti C02 e C20.

PIANO MOBILITÀ FESTIVITÀ NATALIZIE

Fino al 6 gennaio, infine, è in vigore il piano mobilità per le festività natalizie. Saranno in strada le linee Free1, Free2 e 100, tre collegamenti gratuiti per gli utenti e in servizio tutti i giorni.

Attive dalle 9 e con ultima partenza alle 21, le tre linee raggiungono il Centro passando anche vicino alle stazioni metro e sono collegate con tre parcheggi a tariffa agevolata. E poi corse aggiuntive, estensione Ztl e car sharing.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale

