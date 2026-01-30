Le strade chiuse a Roma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio

Per lavori infrastrutturali, si ricorda il parziale stop della metropolitana B/B1 fino a inizio servizio di lunedì 2 febbraio 2026.

SABATO 31 GENNAIO

Per un intervento del dipartimento Tutela Ambiente sulle alberature lungo Passeggiata di Ripetta, la strada sarà chiusa da lungotevere in Augusta a via della Penna. Saranno in vigore anche divieti di sosta nello stesso tratto di strada così come da via della Penna al civico 10.

Dalle 14 alle 17 è in programma una manifestazione con corteo a sostegno del popolo iraniano. Partirà da piazzale Ugo La Malfa e giungerà a piazzale Ostiense/Piramide, percorrendo via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza Albania e viale della Piramide Cestia. All’iniziativa è prevista la partecipazione di circa 4mila persone.

Divieti di sosta già diverse ore prima della manifestazione interesseranno piazzale Ugo La Malfa, piazzale Ostiense, via del Circo Massimo (tra piazzale Ugo La Malfa e l’incrocio con viale Aventino), viale di Porta Ardeatina lato mura (per il parcheggio dei pullman dei partecipanti).

Possibili chiusure al traffico e deviazioni per le linee 3, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 96, 118, 160, 280, 628, 715, 716, 719, 769, 775, 780 e C3.

DOMENICA 1 FEBBRAIO

È in programma la 26esima edizione del Trofeo Lidense con partenza da piazzale del Mediterraneo, dove il raduno degli atleti è previsto per le 7:30.

Dalle 8 alle 13 saranno chiuse al traffico la complanare di via Cristoforo Colombo in direzione piazzale Colombo tra via del Circuito e piazzale Cristoforo Colombo; piazzale Cristoforo Colombo tra via Geraldini e la complanare della Colombo; via Alessandro Geraldini; via Bernardino da Monticastro; via Niccolò Benino; via e piazzale dell’Aquilone, piazzale dell’Aquilone.

Sempre dalle 8 alle 13 saranno deviate le linee bus 06, 014 e 070.

I bus della 06 dalla stazione Lido Centro proseguiranno per lungomare Lutazio Catulo. Al ritorno, da viale del Lido di Castel Porziano/Colombo proseguiranno per piazzale Cristoforo Colombo, lungomare Lutazio Catulo e lungomare Duilio.

Sul lungomare Lutazio Catulo e Duilio sarà deviata anche la linea 014 in direzione dei due capolinea, mentre la 070 cambierà percorso solo in arrivo dalla stazione Laurentina e proseguirà da viale del Lido di Castel Porziano sulla corsia centrale di via Cristoforo Colombo, piazzale Colombo e piazzale Amerigo Vespucci.

Durante la manifestazione e in considerazione del cambio di percorso dei bus, saranno disattivate le fermate 77081 (via Colombo), 78700 e 78701 (viale della Stazione di Castel Fusano), 30609 e 30610 (viale dell’Aquilone).

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su atac.roma.it e romamobilita.it .

