L’educazione affettiva diventa realtà: il bando di Roma Capitale supera ogni aspettativa

Più della metà delle scuole di Roma ha partecipato alla proposta, oltre cento sono le proposte progettuali pervenute, settanta gli enti del terzo settore proponenti.

Sono questi i numeri del bando per l’educazione affettiva nelle scuole di Roma Capitale, all’indomani della scadenza dei termini per presentare la domanda e prendere parte all’intervento formativo sperimentale al quale l’Amministrazione capitolina ha dato inizio nelle scuole secondarie di I grado della città per favorire una cultura del rispetto e dare concretezza all’azione educativa contro violenza e discriminazione di genere.

“Un risultato enorme e soprattutto un messaggio che non lascia spazio ad interpretazione: l’educazione affettiva e alle relazioni è un bisogno sentito dalle scuole che attraversa i ragazzi e le ragazze, le famiglie e l’intera comunità educante. L’educazione all’affettività è un bisogno sentito e un’urgenza” ha commentato l’assessora alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli.

Adesso le proposte saranno soggette a valutazione, poi saranno selezionate 15, una per ogni Municipio, da portare al tavolo di co-progettazione guidato dall’Amministrazione, con gli enti del terzo settore e le scuole interessate, per iniziare già quest’anno e proseguire nel 2025/2026.

