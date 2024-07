Librerie, riapertura termini accreditamento

Sono stati riaperti i termini per la presentazione dell’istanza per l’inserimento nell’elenco delle librerie e cartolibrerie convenzionate con Roma Capitale per l’anno scolastico 2024/2025.

È possibile presentare domanda per accreditarsi per la fornitura dei libri di testo alle alunne e alunni della scuola primaria e secondaria di I e II grado, statale e paritaria entro le 16:00 del 01/08/2024.

Tutte le informazioni e l’Avviso pubblico nelle pagine del Dipartimento Scuola

