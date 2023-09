L’impegno per il decoro del parcheggio Mercato Insieme

Ancora un grosso contributo per mantenere il decoro nell’area parcheggio su viale della Primavera è quanto ci riferisce e documenta il presidente dell’AGS Antonio Rosato.

Sappiamo delle difficoltà che ha il V municipio per far intervenire Ama su un’area che purtroppo per lungaggini burocratiche non è entrata ancora a far parte del patrimonio comunale. Infatti sappiamo che non è ancora passata all’approvazione dell’aula consiliare la Delibera con cui si liquida il debito nei confronti della Società ancora legittima proprietaria e su cui fu realizzato parte del Mercato Insieme e parte del PUP sottostante.

Purtroppo, ci ha detto il presidente dell’AGS, siamo già impegnati quasi quotidianamente alla rimozione dei rifiuti lasciati dagli abusivi, e che quasi impediscono l’accesso al mercato, nonostante gli sforzi della polizia locale non si riesce a mettergli un freno. Da qui la decisione di intervenire anche con un discreto sforzo economico alla pulizia del parcheggio in quanto basta un nulla per far ripiombare l’area al periodo antecedente alla bonifica fatta dal municipio.

Ribadiamo però che serve uno sforzo da parte del municipio nel dotare l’area di una adeguata illuminazione ancora assente e perché no, di un sistema di videosorveglianza.