L’incontro di Caliste e Giunta del V con il Comitato di Quartiere

La pressante richiesta del Comitato di Quartiere Villa de Sanctis di un incontro con il presidente Mauro Caliste è stata finalmente accolta e si è svolta giovedì 29 gennaio, alla presenza del presidente e degli assessori Scalia, Annucci, Fannunza e Lostia. Il CdQ era rappresentato dal presidente P. Scafetta e dai consiglieri S. De Bellis, G. Pacciani, B. Spigola, V. Guidobaldi e M. Romani.

Dopo le presentazioni di rito, il presidente del CdQ Scafetta ha fatto l’ormai lungo e quasi mai evaso elenco delle cose da fare, tutte o quasi riguardanti la manutenzione ordinaria ferma ormai ai tempi di quando c’era l’ex municipio VI.

Dalla mancata potatura dei tigli su via Checco Durante dove è indispensabile eliminare la barriera architettonica davanti la fermata del bus, e dove tra un altro tiglio divide in due le strisce pedonali.

È stato segnalato lo stato di ammaloramento di via F. Ferraironi, R. Balzani, R. Lombardi, V. Banal, di via M.U. Guattari dove sono stati spesi oltre 700.000€ sui soli marciapiedi e dove non sono state neppure eliminate le barriere architettoniche davanti ai civici delle entrate alle palazzine, è stata anche evidenziata l’intransitabilità di alcuni marciapiedi, su tutti nelle vie Balzani, Ferraironi e Banal.

Per non parlare poi del tratto di viale della Primavera da O. Petrini a via Casilina dove oltre al pericolo per i pedoni c’è l’impossibilità a transitare con carrozzine e mezzi per invalidi.

Il CdQ ha rinnovato la richiesta per la realizzazione di un attraversamento pedonale in sicurezza in corrispondenza del supermercato EuroSpin e questo perché in quel tratto di viale della Primavera esiste solo l’attraversamento davanti l’Asilo Nido e quello servito dall’impianto semaforico su via Casilina.

Il CdQ ha posto il problema anche all’assessore capitolino ai LL.PP. Segnalini competente sulla strada. È stata riproposta con fermezza la necessità di mettere in sicurezza la pavimentazione di largo S. Gerardo Maiella dove esiste un contenzioso con l’amministrazione del PUP sottostante e un finanziamento ad hoc sul bilancio ricevuto grazie ad un emendamento al bilancio del 2024.

Il CdQ ha rinnovato anche la richiesta di messa in sicurezza e la manutenzione dei cinque attraversamenti pedonali rialzati. Il rifacimento della segnaletica per Zona 30 istituita già da decenni nel Quartiere e su cui è stato anche chiesto un maggior controllo da parte della Polizia locale.

Le risposte ricevute dal presidente e dalla Giunta del V municipio potremmo definirle scarse se non quasi nulle, visto che il Municipio ha solo 1,5 milioni anno per la manutenzione di tutto il territorio municipale e solo 80.000 euro/mese per l’eliminazione delle buche stradali.

Il presidente Caliste ha sottolineato che vanno avanti i lavori per la realizzazione della Biblioteca di via Fontechiari dove sono previsti ben 800 mq di locali per il Coworking, la realizzazione di un asilo nido all’interno della scuola R. Park di via Guattari, la sostituzione delle scale antincendio all’I.C. Iqbal di via F. Ferraironi.

Vanno avanti i lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola Balzani semidistrutta dalla drammatica esplosione del 4 luglio al distributore GPL di via dei Gordiani. Sempre su via Balzani il V municipio sta progettando e realizzerà “la strada scolastica” più larga e sicura; ha annunciato la sostituzione giochi e rifacimento attraverso progettazioni esterne del Giardino Camilli e del Parco F. Teoli.

Sempre al parco Teoli, e precisamente al civico 256, il Municipio ha scoperto di avere una unità immobiliare, purtroppo occupata abusivamente e per la quale è stato richiesto lo sgombero attraverso ricollocazione e tutela dei minori residenti.

Il municipio ha anche garantito la bonifica e il ritorno in possesso dell’area occupata dall’ex Teatro Nuovo Pianeta che avverrà subito dopo il completamento della bonifica dell’area dell’ex Teatro su via G. Perlasca.

L’assessore Annucci ha confermato il completamento della potatura dei tigli sulle vie Lombardi e Checco Durante subito dopo il completamento di quelle su via della Marranella.

Purtroppo per quanto riguarda il potenziamento dell’illuminazione pubblica nel quartiere, questo dipende dal superamento di un contenzioso tra Comune di Roma e Acea Areti di oltre 150 milioni di euro che limita alla sola manutenzione ordinaria gli interventi dell’azienda, che comunque non impedirà a portare l’energia elettrica alla Casa dell’acqua di prossima installazione nell’area parcheggio davanti il Parco di Villa de Sanctis su via dei Gordiani.

Sempre su via dei Gordiani è stata rappresentata la necessità di mettere in sicurezza con dei parapedonali il tratto antistante il Supermercato Oasi di recente apertura.

