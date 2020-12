Luci di Natale 2020 a Roma e la magia di Spelacchio

Inaugurata a Piazza Venezia l’illuminazione di “Spelacchio”, l’albero di Natale di Roma, un abete naturale di tipo Abies Nordmanniana, di circa 23 metri di altezza e con un diametro di 12 metri alla base della chioma: 100mila luci a led e 800 sfere in quattro colori per decorarlo.

In via del Corso e in via Vittorio Veneto sono state allestite le tradizionali luminarie natalizie, a cura di Acea. Quest’anno è stato installato un “cielo stellato” di 1.500 metri di lunghezza su cui compaiono versi, frasi e citazioni celebri.

Grazie al contributo di Acea, è partito a Piazza Navona il light show che affascinerà la piazza ogni sera fino al 6 gennaio. Le tre fontane monumentali si illuminano di blu e sulla Fontana dei Quattro Fiumi appare una proiezione in video-mapping che anima la fontana su tutti e quattro i lati con colore, musica e movimento.

Il 18 dicembre saranno allestiti un presepe in Piazza del Campidoglio, un presepe napoletano del ‘700 in Piazza di Spagna e un presepe pinelliano in Piazza del Popolo.

A Piazza Vittorio, nei giardini Nicola Calipari appena riqualificati, sorgerà invece un presepe robotico, un progetto ideato e diretto da Guillermo Mariotto in associazione con Caput New Mundi Enterprise, con il sostegno di Roma Capitale. In questo contesto verrà organizzato anche un concorso di idee rivolto ai bambini.

Piazza del Popolo, dal 19 dicembre, sarà protagonista di un progetto di illuminazione artistica denominato Custodes in collaborazione con la Camera di Commercio. Sulla Porta del Popolo, che per secoli ha costituito il principale accesso alla città, saranno proiettate immagini meravigliose ed evocative di angeli custodi e “protettori” della città.

A Piazza Risorgimento sarà installato un albero luminoso a cura di Confesercenti e in varie aree della città saranno allestite installazioni luminose a forma di stella.

In ogni Municipio, quest’anno, verrà posizionato un albero luminoso alto 6 metri, a cura di Acea.

Un open bus natalizio circolerà portando la musica per le vie della città, grazie alla collaborazione della Fondazione Musica per Roma.

In occasione della Festa della Befana, verrà realizzata un’iniziativa speciale destinata ai bambini in collaborazione con il Bioparco di Roma.

“Anche in questo anno particolare – dichiara la sindaca Virginia Raggi – vogliamo che a Roma il Natale sia celebrato con la gioia che la magia unica dei giochi di luce può suscitare. Il nostro ‘Spelacchio’, ormai famoso in tutto il mondo, è tornato in Piazza Venezia ed è più bello che mai. La nostra città si illumina con proiezioni, video-mapping, luminarie e installazioni. Auspico che tutte queste luci, quest’anno, tengano acceso l’ottimismo dei romani e spingano ognuno di noi a guardare avanti con speranza e fiducia”.