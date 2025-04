M5S Municipio X: “Consiglio approva nostro documento su tutela delle spiagge e potenziamento della Direzione Tecnica”.

“Nel corso della seduta straordinaria del Consiglio del Municipio Roma X, dedicata alla stagione balneare 2025, e svoltasi nella giornata odierna, è stato approvato il nostro ordine del giorno che chiede un impegno concreto del Presidente del Municipio affinché si faccia promotore, presso il Sindaco di Roma, di un’azione incisiva nei confronti del Presidente della Regione Lazio, finalizzata alla conclusione dell’iter di approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) del Comune di Roma.

Il PUA rappresenta uno strumento essenziale per una gestione sostenibile e trasparente del litorale romano, perché consente una pianificazione chiara, conforme alle normative ambientali e urbanistiche, e assicura un’equa fruizione delle spiagge da parte di cittadini e visitatori.

In tal senso, abbiamo ritenuto doveroso portare a conoscenza del Consiglio municipale che la Regione Lazio sta attualmente procedendo all’approvazione del nuovo PUAR (Piano di Utilizzazione degli Arenili Regionali), un atto che potrebbe, purtroppo, compromettere o ritardare ulteriormente l’approvazione del PUA capitolino, vanificando il lavoro svolto nel tempo – dalla Commissione Prefettizia, passando dall’Amministrazione M5S fino all’attuale.

L’OdG include anche la richiesta urgente di un rafforzamento dell’organico tecnico-amministrativo della Direzione Tecnica del Municipio X, con particolare attenzione ai settori dell’edilizia e della manutenzione del verde pubblico. Tali ambiti risultano centrali per il decoro urbano, la qualità della vita dei cittadini e la funzionalità dei servizi territoriali, ed in particolare quelle legate al contrasto dell’abusivismo edilizio sulle spiagge romane e alla gestione delle demolizioni per il ripristino dei luoghi.

Un ulteriore aspetto rilevante del documento riguarda la tutela della salute pubblica e dell’ambiente marino. Abbiamo proposto l’introduzione, da parte del Campidoglio, di misure specifiche per regolamentare o vietare l’uso di prodotti da fumo – comprese le sigarette tradizionali ed elettroniche – sulle spiagge demaniali destinate alla balneazione.

La proposta prevede, in alternativa, la creazione di apposite aree dedicate ai fumatori, al fine di garantire un equilibrio tra il rispetto delle libertà individuali e la salvaguardia del benessere collettivo e degli ecosistemi costieri e marini. Abbiamo accolto anche emendamenti da AVS e Azione, che abbiamo ritenuto utili per le finalità del documento di indirizzo politico nei confronti del Sindaco.

Il nostro impegno resta fermo e costante: continueremo a lavorare per una gestione del litorale che sia trasparente, sostenibile e realmente inclusiva, vigilando affinché le promesse si traducano in atti concreti e in risultati tangibili per la collettività”.

Lo dichiarano i Consiglieri del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti.

