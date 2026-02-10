Malen show all’Olimpico: doppietta d’autore e i giallorossi agganciano la Juventus al quarto posto

La Roma batte il Cagliari 2-0 all’Olimpico al termine di una partita dominata, forse persino avara nel punteggio finale.

I giallorossi giocano con intensità, qualità e personalità, mettendo finalmente in mostra quel centravanti che mancava da due anni: Malen.

Gasperini deve fare i conti con la solita emergenza infortuni, ormai cronica. In attacco mancano Dovbyk, Ferguson e Dybala, ma le assenze pesano anche in difesa con Hermoso e a centrocampo con Koné, senza dimenticare El Shaarawy e Vaz.

Il nuovo arrivato dell’ultimo momento, Zaragoza, parte dalla panchina insieme a El Aynaoui.

La Roma si schiera con Svilar in porta; Mancini, Ndicka e Ghilardi in difesa; Celik, Cristante, Pisilli e Wesley a centrocampo; Soulé e Pellegrini alle spalle di Malen.

L’avvio è furioso. La Roma pressa alta, alza i ritmi e chiude il Cagliari nella propria metà campo, impedendogli qualsiasi sviluppo.

Le occasioni arrivano a raffica: al 2’ Soulé sfonda a destra e mette in mezzo senza trovare compagni; al 9’ Malen, defilato, va vicino al gol ma viene fermato in extremis da Rodriguez.

L’olandese è incontenibile, fa ammonire il diretto avversario e diventa il riferimento costante di tutte le azioni offensive.

Al 16’ episodio clamoroso: Caprile controlla male il pallone con i piedi e rischia un’autorete incredibile, salvandosi sulla linea con la palla entrata per metà. È il preludio al gol, che arriva al 25’.

Mancini pesca Malen con un’imbucata perfetta: l’attaccante brucia il marcatore e, da posizione defilata, supera il portiere in uscita con un pallonetto di rara classe. È 1-0, ed è un gol da cineteca.

La Roma non si accontenta. Malen sfiora il raddoppio di testa al 36’, Pellegrini vede ribattuto un tiro pericoloso e nel finale di tempo è Ghilardi ad andare vicino al gol con un colpo di testa di poco a lato.

All’intervallo il risultato sta stretto al Cagliari.

Nella ripresa non ci sono cambi. La Roma abbassa leggermente il ritmo ma mantiene il totale controllo del gioco, palleggiando e cercando l’imbucata giusta per colpire ancora.

Gasperini inserisce Zaragoza per aumentare la velocità davanti: lo spagnolo si fa notare subito con un paio di strappi interessanti.

Il raddoppio arriva al 65’. Celik entra in area e mette finalmente un cross basso preciso: Malen, marcato sulla linea di porta, è il più rapido di tutti e firma il 2-0. Doppietta meritata.

Il Cagliari prova a reagire con una serie di cambi, ma la partita resta saldamente nelle mani della Roma. Al 77’ Zaragoza va vicino al gol, trovando la pronta risposta di Caprile.

Due minuti dopo l’unico vero brivido per i giallorossi: Sulemana, appena entrato, colpisce la traversa con un gran tiro. All’83’ una punizione di Gaetano attraversa tutta l’area senza deviazioni.

Nel finale Gasperini dà spazio ai giovani: escono Malen, Soulé e Cristante, entrano il 17enne Arena, Venturino ed El Aynaoui.

La Roma gestisce senza affanni fino al 94’, quando il triplice fischio scatena la festa dell’Olimpico.

Vittoria netta, convincente, e soprattutto fondamentale. La Roma riscatta la bruttissima sconfitta dell’andata — forse la peggiore della stagione — con una prestazione autoritaria, aggressiva e concentrata fin dal primo minuto.

Al di là di schemi e tatticismi, emerge una verità semplice: la differenza la fanno i calciatori forti.

Malen è un centravanti di livello altissimo e l’impatto sul gioco della squadra è evidente. Il primo gol è poesia calcistica. Ottime anche le prove di Pisilli a centrocampo, di Ndicka in difesa e di un Ghilardi sempre più convincente.

Positivo l’esordio di Zaragoza, che con velocità e dribbling potrà rivelarsi un’arma preziosa.

Con questi tre punti la Roma si riprende il quarto posto in coabitazione con la Juventus, un’iniezione di fiducia enorme.

Ora servirà recuperare energie e infortunati per preparare la sfida di Napoli, dove si giocherà un bel pezzo di futuro europeo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.