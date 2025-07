Malore in Senato per Claudio Lotito, ricoverato al Gemelli. Ma lui smentisce: “solo accertamenti”

Momenti di apprensione oggi in Senato per Claudio Lotito. Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia ha accusato un improvviso malessere, con difficoltà respiratorie, che ha reso necessario il trasferimento d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma.

Attualmente si trova ricoverato nel reparto di cardiologia intensiva, dove rimarrà sotto osservazione almeno per la notte. Fonti vicine al club biancoceleste fanno sapere che nelle prossime ore sarà diffuso un comunicato ufficiale sulle condizioni del patron laziale.

Ma è lo stesso Lotito, contattato da LaPresse, a sdrammatizzare l’accaduto: «Ma quale malore, nessun malore. Sono andato per fare accertamenti. Queste so’ le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare», ha detto con la consueta ironia.

Al di là delle smentite, le precauzioni mediche restano. I medici del Gemelli hanno ritenuto opportuno monitorare il quadro clinico per escludere ogni rischio.

